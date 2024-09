George Clooney révèle les détails de la farce qu’il a faite à Tom Cruise

George Clooney a fait une blague à Tom Cruise en se faisant passer pour Brad Pitt

George Clooney se souvient de la fois où il avait fait une farce à Tom Cruise.

L’acteur de 65 ans est apparu dans un récent épisode de En direct de Jimmy Kimmel le 17 septembre, révélant qu’il avait l’habitude d’envoyer de fausses lettres à des personnes en se faisant passer pour quelqu’un d’autre, y compris l’ancien président Bill Clinton et Brad Pitt.

« J’ai envoyé une lettre de Bill Clinton à tous les acteurs que je connais », a déclaré Clooney à l’animateur Jimmy Kimmel, faisant référence à un faux papier à lettre de Clinton qu’il lui avait offert.

« J’essaie de trouver leur pire film et je leur dis : « J’étais donc dans l’avion et [watching your movie] » a-t-il poursuivi.

Clooney a continué en disant : « Celui de Brad Pitt était brutal. Je l’ai envoyé à Don Cheadle, je l’ai envoyé à Tom Cruise, en disant qu’ils voulaient faire [Interview with the Vampire 2]mais cette fois Brad veut jouer Lestat. Et je l’ai envoyé à Meryl Streep avec une boîte de CD pour le dialecte et j’ai dit : « Ce type m’a aidé avec mon accent dans Troie et je pense que cela pourrait vraiment vous aider.’

Kimmel a alors répondu en disant : « Brad a dit cet après-midi que Tom l’avait appelé et lui avait dit ‘Ouais, c’est cool, tu peux jouer Lestat, c’est bien, ça me va’, et il a répondu : ‘De quoi tu parles ?’ »

Il est pertinent de mentionner que Cruise et Pitt ont été choisis ensemble dans le film de 1994 Entretien avec un vampire comme deux vampires vivant aux 18e et 19e siècles.