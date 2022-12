George Clooney répare la robe d’Amal au Kennedy Center Honors : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ron Sachs/CNP/SplashNews

George Clooney était la quintessence d’un acte de classe quand il s’est arrêté pour ajuster sa femme, Amal Clooney, entraînez-vous lors d’un récent événement tapis rouge ! L’homme de premier plan toujours aussi beau arrivait au 45e dîner annuel des artistes du Kennedy Center Honors à Washington DC le samedi 3 décembre lorsque le déménagement chevaleresque s’est produit. Et les gens qui lui ont appris à être un tel gentleman, ses parents pseudo & Nina Clooneyétaient sur place pour en être témoins !

Portant un smoking classique, l’actrice oscarisée s’est arrêtée lors d’une promenade sur le tapis rouge pour s’assurer qu’Amal était parfaite dans sa superbe robe rouge. Alors qu’elle lançait un regard embarrassé, Amal a attendu patiemment pendant que George la bouffait et l’envoyait sur son chemin. Juste un autre jour dans la vie d’un couple de superstars !

L’événement glamour a été organisé pour rendre hommage aux lauréats du Kennedy Center 2022, qui ont été choisis pour leur contribution à la culture américaine. Aux côtés de George, chanteur chrétien Amy Grantlégendaire chanteuse de soul, Gladys Chevalier; Compositeur américain d’origine cubaine Tania Léon et le groupe de rock irlandais U2 — Bono, The Edge, Adam Claytonet Larry Mullen Jr. – sont tous mis à l’honneur cette année.

“Ayant grandi dans une petite ville du Kentucky, je n’aurais jamais pu imaginer qu’un jour je serais celui qui serait assis sur le balcon du Kennedy Center Honors”, a déclaré George lors de l’événement, par Courrier quotidien. “Être mentionné dans le même souffle avec le reste de ces artistes incroyables est un honneur. C’est une surprise véritablement excitante pour toute la famille Clooney.

George et Amal vont de mieux en mieux depuis leur mariage en septembre 2014. Alors que les fans ont été surpris que le célibataire hollywoodien, autrefois engagé, se soit marié, ils ont été encore plus étonnés qu’il soit devenu père en 2017, accueillant des jumeaux. Ella et Alexandre. Et il semble que Goerge ait été tout aussi pris au dépourvu ! « Écoutez, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas d’enfants. Et puis cet être humain extraordinaire est entré dans ma vie, et je suis juste tombé follement amoureux”, a-t-il déclaré. Marc Maron sur son WTF avec Marc Maron podcast en novembre 2021. “Ensuite, j’ai su dès la minute où je l’ai rencontrée que tout allait être différent.”