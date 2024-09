George Clooney rayonne de fierté alors que son fils Alexander suit ses traces

George Clooney est fier des farces hilarantes de son fils Alexander.

Lors des Albie Awards de la Clooney Foundation for Justice, George et sa femme, Amal Clooney, ont parlé de leur fils de six ans.

Amal a révélé qu’Alexander, qui a accès à des accessoires hollywoodiens et à une imprimante 3D, les utilisait pour des farces intelligentes.

« C’est vraiment dommage parce que mon fils a accès à des accessoires de garde hollywoodiens, comme de faux cafards et de fausses souris, et il a maintenant une imprimante 3D », a déclaré Amal au Animation ce soir.

Elle a ajouté de façon hilarante : « Je ne peux donc pas vous dire ce que je trouve sous mes documents, sous mon oreiller. »

Amal a également partagé que George se sentait « fier » des pitreries amusantes de leur fils, disant: « Et quand Alexander exécute les farces et que George le voit, il le regarde et il dit: ‘Fils, je suis si fier de toi.' »

De plus, l’acteur a révélé l’un des trucs préférés d’Alexandre, en disant : « Maintenant, il va m’appeler et il me dit : ‘Il y a quelque chose d’important que je dois te dire papa’, et je lui réponds ‘Quoi ?’ et puis il me raccroche au nez. »

Amal a ri, ajoutant : « Il apprend des meilleurs. »