George Clooney rattrapé par l’inondation de la «zone sinistrée» en Italie alors que le «mur d’eau» défonce les maisons

La star de HOLLYWOOD George Clooney faisait partie des milliers de victimes des inondations dramatiques qui ont frappé l’Italie, laissant 60 personnes sans abri.

La star d’Oceans Eleven, George, était avec sa femme Amal et leurs enfants dans leur maison de vacances dans le pittoresque lac de Côme lorsque le village a été frappé par 72 heures d’averse torrentielle.

George Clooney avec le maire de Laglio, Roberto Pozzi, lors des inondations du lac de Côme

George Clooney apporte son soutien aux habitants de Laglio Crédit : La Méga Agence

Cela a conduit à des rivières et des ruisseaux qui ont débordé et la route devant la maison de George’s Villa Oleandra à Laglio est devenue une rivière.

Plus de 60 personnes ont été secourues après que les villes entourant le lac de Côme ont été touchées par des coulées de boue et des inondations alors que des conditions météorologiques extrêmes se sont abattues sur le nord de l’Italie.

Des troncs d’arbres, des poubelles et des rochers lavés sur le flanc de la montagne voisine ont balayé sa maison, mais heureusement, lui et sa famille n’ont pas été blessés et il n’y a eu aucun dommage.

S’adressant aux médias italiens, Clooney a déclaré : « C’est tellement pire qu’on ne le pense.

« Nous étions à Cernobbio et c’était très mauvais. Mais ici à Laglio, c’est bien pire.

« Ils pensent que cela pourrait prendre des années et des millions de dollars avant de le réparer.

« Cette ville est là depuis toujours, ça va continuer et ça va être plus fort et revenir mieux, c’est une ville très résiliente. »

Le maire Roberto Pozzi avait été contraint d’ordonner l’évacuation des résidents vivant dans des zones dangereuses et quatre maisons proches de celle de George ont été détruites lors des inondations.

Il a déclaré au Sun: « Nous avons eu trois jours de pluie continue, puis l’enfer s’est déchaîné et nous avons été inondés d’un incroyable mur d’eau et de débris de la montagne.

George Clooney aide les habitants de son village près du lac de Côme à nettoyer les inondations Crédit : La Méga Agence

Le manoir de George Clooney a une zone d’exclusion de 100 mètres Crédit : Corbis

« C’est une zone sinistrée – quatre maisons ont été détruites et ces familles reçoivent un autre logement.

« Le bruit et la force de l’eau étaient incroyables – je n’ai jamais rien vu de tel. Cela prendra plusieurs jours pour s’éclaircir.

« George et sa famille sont ici et la route près de leur maison est impraticable par endroits, mais ils sont en sécurité et leur propriété n’a subi aucun dommage. »

Soixante personnes au total autour du lac de Côme ont dû être secourues par les pompiers suite aux inondations.

Et une cinquantaine d’habitants ont été piégés chez eux lorsqu’un glissement de terrain a provoqué une fuite de gaz dans la ville la plus touchée, Brienno, située sur la rive ouest du lac.

Plus au sud à Cernobbio, un immeuble menacé d’inondation a été évacué par les pompiers.

Des dizaines d’arbres étaient empilés contre des maisons ainsi que des voitures et des camionnettes cabossées qui avaient été ramassées comme des jouets et emportées en aval par le puissant torrent.

Il s’agit du dernier phénomène météorologique extrême à frapper l’Europe, deux semaines seulement après qu’au moins 196 personnes ont été tuées dans de fortes inondations en Allemagne et en Belgique.

George Clooney a acheté sa villa du XVIIIe siècle pour 10 millions de livres sterling en 2002.

Il dispose de 25 chambres, d’un théâtre en plein air, d’une piscine et d’un garage pour abriter toutes ses motos – et si cela ne suffit pas, il dispose également d’une zone d’exclusion de 100 mètres.

L’acteur a protégé sa vie privée en achetant la Villa Margherita adjacente dans l’espoir que la bataille avec les paparazzi a atteint son apogée en 2015.

Le maire de Laglio a dû émettre une ordonnance restrictive empêchant les fans d’empiéter sur sa propriété.

Alors maintenant, les intrus peuvent s’attendre à une amende pouvant aller jusqu’à 435 £ pour s’être approché dans un rayon de 100 mètres.