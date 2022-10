George Clooney plaisante en disant qu’il sera “hors de lui” quand sa fille commencera à sortir ensemble – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Massimiliano Migliorato/Cpp/Shutterstock

George Clooney61 ans, a admis en plaisantant qu’il était heureux qu’il sera probablement “en dehors de ça” quand sa fille, Ella, 5 ans, vieillit et commence à sortir ensemble, dans une nouvelle interview. Le père adoré, qui est aussi le père de la jumelle d’Ella, AlexandreEst apparu sur Aujourd’hui avec Billets pour le paradis co-vedette Julia Robert, 54 ans, et ils ont tous deux discuté de leurs expériences en tant que parents plus âgés. “Non. J’aime un peu l’idée d’être en quelque sorte à l’écart, quand ma fille commence à sortir avec elle », a déclaré George en parlant de sa vision de la parentalité de jeunes enfants dans la soixantaine.

George Clooney et Julia Roberts s’ouvrent à @hodakotb sur la parentalité en ce qui concerne le fait de devenir parents plus tard dans la vie. pic.twitter.com/MLxuxVZX7K – AUJOURD’HUI (@TODAYshow) 10 octobre 2022

“‘Papa, je veux que tu le rencontres… c’est un batteur dans un groupe'”, a-t-il poursuivi en plaisantant, se référant à ce que cela peut être quand Ella lui présente un intérêt romantique. “‘Quoi? J’aime les toasts », a-t-il ajouté, se référant à ce que serait sa future réponse.

Julia, qui est mère d’enfants, Henri15 ans et jumeaux Phinnéas et Noisette, 17 ans, a également commenté ses blagues et a donné sa propre opinion sur la situation. « La vérité est… peu importe notre âge – George étant le plus âgé d’entre nous – ils nous ont choisis en ce moment pour être leurs intendants et leurs bergers dans cette expérience de vie », a-t-elle expliqué.

“J’ai rencontre [husband Danny Moder] quand j’étais prête », a-t-elle poursuivi en disant à George. “Tu as rencontré [wife Amal Clooney] quand tu étais prêt. Et puis nous appelons ces enfants dans nos vies lorsque nous sommes prêts à nous associer au mieux avec eux.

George et Amal ont accueilli leurs jumeaux trois ans après leur mariage en 2017. En septembre, il s’est ouvert sur l’enseignement aux tout-petits d’une langue qu’il n’a lui-même jamais apprise : l’italien. “Nous leur avons appris l’italien”, a-t-il dit Gayle King au cours d’une CBS ce matin interview. « Mais nous ne parlons pas italien, nous les avons donc armés d’une langue avec laquelle ils peuvent nous faire du mal. Et nous ne savons pas vraiment ce qu’ils disent. Je viens du Kentucky, l’anglais est ma deuxième langue.

George a également commenté ce qu’il pense de la possibilité que ses jumeaux choisissent une carrière d’acteur à l’avenir, dans une autre interview quelques jours auparavant. “Ils peuvent faire ce qu’ils veulent”, a déclaré George HE de ses enfants uniques. “Je suppose qu’ils sont un peu plus intelligents que moi, donc ils feront probablement quelque chose – ils parlent déjà trois langues, donc je travaille toujours sur l’anglais.”