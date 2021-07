George Clooney, Pitbull, Dr. Dre et LeBron créent leurs propres écoles

D’Oprah à Taylor Swift en passant par Tobias Harris, les célébrités et les athlètes professionnels ont longtemps fait don d’une partie de leur fortune aux écoles.

Mais un nombre croissant de stars font passer leur investissement dans l’éducation à un niveau supérieur. Ils lancent des écoles entières liées à leurs intérêts, aident les étudiants dans leur ville natale ou rassemblent leurs relations pour lier les universitaires à l’industrie du divertissement.

Tout a commencé sérieusement en 2011, lorsque le grand NBA LeBron James et sa fondation se sont associés aux écoles publiques d’Akron, cherchant à sortir une génération d’enfants de la pauvreté dans sa ville natale de l’Ohio. Aujourd’hui, l’acteur George Clooney et la légende de la musique Dr. Dre promettent de l’argent et des liens avec le district scolaire unifié de Los Angeles, tandis que l’école à charte sur le thème du sport du rappeur Pitbull s’est étendue à trois États.

Les efforts caritatifs des riches et des célébrités peuvent prendre de nombreuses formes. D’un point de vue financier, les implications fiscales pour le donateur sont les mêmes, que vous donniez aux écoles ou à tout autre organisme de bienfaisance public, a déclaré Lawrence Zelenak, professeur de droit à l’Université Duke. Mais le bruit d’une bonne publicité peut être plus important lorsqu’un donateur ouvre une école, sans parler du sentiment de façonner l’éducation des enfants et des opportunités qu’ils recevront en conséquence.

Dans le dernier cycle de philanthropie scolaire, un groupe d’acteurs de premier plan, dont George Clooney, Don Cheadle et Mindy Kaling, s’associe à Los Angeles Unified pour lancer une école magnétique, a annoncé le district le mois dernier. L’objectif : donner aux étudiants mal desservis une longueur d’avance dans l’industrie du cinéma et de la télévision.

Toujours en juin, les responsables du district ont annoncé que l’artiste d’enregistrement Andre Young, connu sous le nom de Dr. Dre., et le directeur du disque Jimmy Iovine s’associeraient avec le district pour ouvrir un nouveau lycée axé sur les affaires et la technologie.

« Je veux encourager les gens comme nous qui ont eu de la chance et qui ont réussi à venir dans ces quartiers et à vraiment faire quelque chose de positif », a déclaré Iovine lors d’une conférence de presse à Los Angeles le 16 juin.

Le surintendant de LA, Austin Beutner, un riche homme d’affaires dont les relations ont contribué à stimuler les partenariats, a déclaré que les cadeaux philanthropiques aux écoles sont toujours les bienvenus, mais que le dernier archétype de don comprend le temps, le capital humain, les relations et les relations avec l’industrie. En bref : les choses que l’argent ne peut pas acheter, ce qui pourrait faire ou défaire l’intérêt d’un étudiant à rester engagé.

« Le thème commun entre ces deux écoles est celui des personnes fortement investies qui tentent de créer l’éducation du futur », a déclaré Beutner.

Les écoles de LA fusionneront Hollywood et les universitaires

Les deux nouvelles écoles de LA devraient être lancées à l’automne 2022. Outre Clooney, l’école Magnet devrait impliquer les acteurs / producteurs Eva Longoria, Grant Heslov, Kerry Washington et Nicole Avant, ainsi que Tim Bevan et Eric Fellner, les fondateurs de Working Title Films, et Bryan Lourd, co-président de Creative Artists Agency.

L’école s’appellera la Roybal School of Film and Television Production, et les membres fondateurs siégeront au conseil d’administration de l’école pour « construire un pipeline plus inclusif de talents prêts à faire carrière pour l’industrie cinématographique et télévisuelle », a déclaré le district.

Les célébrités, ou du moins les personnes dans leur réseau d’influence et d’expertise, collaboreront avec le personnel du district pour concevoir un programme qui lie les universitaires au travail du monde réel. Cela pourrait signifier la chimie de l’application du maquillage ou la physique de la scénographie et de l’éclairage, a déclaré Beutner.

« L’idée est de créer un programme que nous pouvons ensuite adapter à 22 autres écoles », a déclaré Beutner dans une interview. « Ils peuvent aussi aider les enfants à accéder à des stages.

L’école de Young and Iovine, dans le sud de Los Angeles, devrait aider les étudiants à établir des liens entre les aspects créatifs, financiers et marketing de l’industrie musicale.

« Nous sommes ici strictement pour les enfants et essayons de leur donner un avenir et quelque chose de prometteur qui n’était peut-être pas disponible auparavant », a déclaré Young lors d’une conférence de presse.

École SLAM de Miami lancée par Pitbull

D’autres célébrités ont lancé des écoles à charte, qui sont des écoles publiques gérées par des entreprises privées, dans leur ville natale.

Pitbull, qui se fait appeler « M. Worldwide » et « M. 305 » – un clin d’œil à l’indicatif régional de sa ville natale de Miami – a contribué au lancement d’une chaîne croissante d’écoles à charte axées sur le sport. L’école phare Sports Leadership Arts and Management Charter School, ou SLAM, a ouvert ses portes à Miami en 2012. L’école se concentre sur les étudiants mal desservis et relie les cours aux carrières dans l’industrie du sport, de la médecine sportive à la diffusion en passant par le marketing. Les étudiants dirigent et produisent même une chaîne Sirius XM, SLAM Radio

SLAM a été construit sur l’épine dorsale d’Academica, un fournisseur de services éducatifs qui gère les opérations de bureau pour plus de 200 écoles à charte, dont beaucoup en Floride.

Le modèle est devenu si populaire que la Fondation SLAM gère désormais un total de 12 campus desservant plus de 5 500 étudiants en Floride, au Nevada et à Atlanta, selon Milie Sanchez, directrice administrative de l’organisation. La Fondation prévoit d’ouvrir une nouvelle école K-12 à Mesa, Arizona, en 2022.

Armando Christian Pérez – le vrai nom de Pitbull – continue de soutenir la fondation, a déclaré Sanchez. Avant la pandémie, il visitait toutes les écoles au moins une fois par an, souvent dans le cadre de son horaire de tournée. Il coordonne également d’autres célébrités, artistes locaux ou professeurs d’université venant dans les écoles pour parler ou encadrer les étudiants.

« Grâce à Armando, nous avons eu la possibilité pour nos étudiants de bénéficier d’ateliers et de programmes parrainés par des partenaires tels que Microsoft, Google et NBC Universal et la Latin Grammy Foundation », a-t-elle déclaré.

Common et Chance the Rapper investissent à Chicago

Deux rappeurs de Chicago ont investi dans la scène éducative de leur ville natale. Le rappeur et activiste Common, qui a remporté un Emmy, un GRAMMY et un Oscar, a contribué au lancement de l’école à charte Art in Motion sur la rive sud de la ville en 2019.

Art in Motion fait partie d’un réseau d’écoles à charte géré par Distinctive Schools.

« La révolution n’est pas seulement économique et sociale, elle est aussi émotionnelle, et nous allons avoir tous ces aspects ici dans cette école pour que nos enfants puissent respirer, voir et rêver », a déclaré Common lors d’une cérémonie enregistrée au cours de l’école. ouverture.

Chance the Rapper, également né et élevé à Chicago, a pris une voie plus directe pour soutenir le district scolaire public traditionnel : il a contribué plus de 2 millions de dollars pour aider les écoles publiques de Chicago à soutenir la programmation artistique.

L’ancien joueur de la NBA Jalen Rose reste impliqué dans la charte de Detroit

Il y a plus de dix ans, l’ancien joueur de la NBA Jalen Rose a co-fondé la Jalen Rose Leadership Academy, un lycée à charte, dans sa ville natale de Detroit.

Rose, analyste sportive pour ESPN, est présidente du conseil d’administration de l’école et reste impliquée dans les opérations quotidiennes en encadrant les étudiants et en dirigeant également les efforts de collecte de fonds, selon son assistante, Michelle Ruscitti-Miller.

L’école LeBron James à Akron, Ohio est un effort communautaire

À l’été 2011, plus de 300 élèves de troisième année identifiés par le district scolaire d’Akron pour leurs faibles résultats en lecture se sont inscrits au programme I Promise, un effort de la LeBron James Family Foundation qui leur donnerait des ordinateurs portables et des vélos.

Depuis lors, I Promise est passé d’un cadeau de vélo à un programme axé sur les services qui soutient 1 100 élèves d’Akron à travers le district, de la sixième à la 11e année. La fondation a ouvert une véritable école de district en 2018, qui accueille désormais 343 élèves de la troisième à la cinquième année. Il existe des logements pour les familles sans-abri et des partenariats avec l’Université d’État de Kent et l’Université d’Akron qui offrent aux étudiants de I Promise une voie vers quatre ans de scolarité gratuite.

Attraction nationale :Les éducateurs se réunissent à Akron pour apprendre du succès de l’école I Promise

L’école a attiré l’attention nationale dans les cercles éducatifs et philanthropiques pour ses efforts visant à répondre aux besoins complets des étudiants avec des services tels qu’un garde-manger complet et une laverie sur place. James s’est également impliqué tout au long du parcours, amenant des enfants à des cérémonies de remise de prix et à des documentaires.

« Les gens me demandent : ‘Pourquoi une école ?' », a déclaré James lors de l’ouverture de l’Académie I Promise en 2018. Il a dit qu’il savait exactement ce que les 240 étudiants inauguraux de l’école traversaient, car il l’avait déjà vécu.

« Je connais les rues dans lesquelles ils marchent. Je connais les épreuves et les tribulations qu’ils traversent. Je connais les hauts et les bas. Je connais toutes les choses dont ils rêvent et les cauchemars qu’ils font », a-t-il ajouté. « Ils sont la raison pour laquelle cette école est ici aujourd’hui.

Contribution : Jennifer Pignolet du Akron Beacon Journal.

Contactez Erin Richards au (414) 207-3145 ou erin.richards@usatoday.com. Suivez-la sur Twitter à @emrichards.