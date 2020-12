Comme tant de pères, George Clooney veut protéger ses enfants.

Alors que COVID-19 continue d’avoir un impact sur les Américains à travers le pays et dans le monde, l’acteur de 59 ans et sa femme Amal Clooney, 42 ans, restent à Los Angeles alors qu’ils élèvent leurs jumeaux de trois ans Ella et Alexandre.

« Cela a été une année merdique pour tout le monde », a-t-il admis. Le gardien. « J’ai mal commencé et a mal couru toute l’année, jusqu’à récemment … Mais j’ai beaucoup de chance. J’ai fini par avoir une carrière réussie. J’ai fini par vivre dans une maison avec un peu d’espace dedans. Nous pouvons nous promener dehors. »

Quant à savoir pourquoi il n’a pas beaucoup quitté son domicile depuis mars, George a déclaré qu’il voulait que ses enfants soient en sécurité. «Mon fils souffre d’asthme», a-t-il partagé avec la publication. « Ils disent que ce n’est pas si mal pour les jeunes. Mais le savons-nous? Nous ne savons encore rien sur le long terme. »

Pour certains parents, la quarantaine a permis de diffuser de nouvelles émissions, de regarder des films et peut-être même de jouer à des jeux sur petit écran.