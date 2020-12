George Clooney a révélé qu’il n’avait jamais eu de dispute avec sa femme Amal.

L’icône hollywoodienne, 59 ans, a envoyé des ondes de choc à travers le monde lorsqu’il a posé la question et a ensuite épousé Amal en 2014.

Et il semble que la phase de lune de miel du couple soit censée durer, car après six ans ensemble, ils n’ont jamais eu de dispute.

S’adressant à People, George a révélé que malgré le fait d’être enfermé à la maison avec Amal et leurs deux jumeaux de trois ans, Alexander et Ella, le couple n’a pas encore eu son premier argument.

Il a déclaré: « Je me sens très chanceux à bien des égards de l’avoir rencontrée. Nous n’avons jamais eu de dispute.







(Image: Getty Images)



« Vous savez, tout le monde a été critiqué ensemble à cause du coronavirus et beaucoup de relations d’amis ont été testées. Pour nous, ça a été vraiment facile. »

George a poursuivi en ajoutant que la passion unie du couple pour la philanthropie et les causes humanitaires les a maintenus enracinés et a renforcé leur relation.

George, qui partage l’organisation Clooney Foundation for Justice (CFJ) avec Amal, a ajouté: « Elle réussit de tant de façons différentes et défend ses convictions. »







(Image: AFP via Getty Images)



Il a ajouté: « Nous ne sommes pas tombés amoureux à cause de notre travail, mais c’est finalement quelque chose d’inhabituel que nous [share]… nous avons vraiment de la chance et nous le savons. «

George était célèbre pour toujours dire qu’il ne voulait jamais se marier ou avoir des enfants en dessous, il a rencontré son autre moitié, 42 ans.

S’adressant à GQ, George a déclaré: « Pendant 36 ans, j’étais le gars qui si un gamin surgissait et se mettait à pleurer, je me disais: ‘Vous vous moquez de moi?’ Et maintenant, tout à coup, je suis le gars avec l’enfant, tu sais? »







(Image: (Crédit trop long, voir légende))



George a poursuivi: « Je me suis dit: ‘Je ne me marierai jamais. Je ne vais pas avoir d’enfants, je vais travailler, j’ai de bons amis, ma vie est pleine, je vais bien.

«Et je ne savais pas à quel point c’était vide jusqu’à ce que je rencontre Amal. Et puis tout a changé.

«Et je me suis dit: ‘Oh, en fait, c’était un immense espace vide.’ ‘







(Image: LightRocket via Getty Images)



George a poursuivi en admettant à quel point ses priorités avaient changé une fois qu’il était devenu père.

«Je n’avais jamais été dans une situation où la vie de quelqu’un d’autre était infiniment plus importante pour moi que la mienne», a-t-il expliqué.

« Et puis clouez sur deux autres individus, qui sont petits et doivent être nourris. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033