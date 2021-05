George Clooney joue dans une nouvelle publicité pour la boulangerie britannique Warburtons

YEAST vos yeux sur la star de cinéma George Clooney qui apparaît dans une nouvelle publicité télévisée – pour la boulangerie britannique Warburtons.

George, 60 ans aujourd’hui, est vu en train de passer un appel vidéo à l’entreprise pour présenter une idée.

Mais il est abasourdi lorsque le président Jonathan Warburton ferme son ordinateur portable sur lui pour grignoter des toasts.

La publicité sera diffusée sur les réseaux sociaux à partir de vendredi et sur ITV samedi.

George est le dernier grand nom publicitaire de Warburtons.

Sylvester Stallone, Robert De Niro, Peter Kay et Kermit the Frog ont tous eu une part de l’action.

L’année dernière, l’acteur a révélé qu’il avait donné à 14 de ses amis les plus proches 1 million de dollars en espèces pour l’avoir aidé au début de sa carrière.

L’acteur, 59 ans, a déclaré qu’il avait invité ses amis – y compris Cindy CrawfordLe mari de Rande Gerber – chez lui en septembre 2013 et leur a donné à chacun une valise d ‘argent.

George – qui vaut 500 millions de dollars selon Forbes – n’a pas révélé qui fait partie du groupe d’amis, connus collectivement sous le nom de « The Boys ».

On pense que les membres pourraient inclure l’homme d’affaires Mike Meldman, l’ancien acteur Tommy Hinkley, l’acteur Grant Heslov et la star de Curb Your Enthusiasm Richard Kind.