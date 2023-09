George Clooney incarne l’homme principal de sa femme Amal à Venise alors qu’elle reçoit un honneur majeur

George et Amal Clooney passent du temps en couple à Venise, en Italie.

Le couple a été aperçu montant à bord d’une gondole dans l’un des célèbres canaux de la ville en route pour le dîner mercredi soir.

Amal portait une superbe robe verte, se démarquant dans la foule alors qu’elle était aidée à monter dans le bateau par son mari chevaleresque.

Clooney portait un costume bleu et ils étaient tous les deux tout sourire alors qu’ils profitaient de leur soirée en amoureux au Ristorante Da Ivo.

Amal était l’une des cinq femmes honorées lors de la 14e édition des DVF Awards de Diane Von Furstenberg, recevant jeudi le prix du leadership DVF. Selon le site Internet de la créatrice, Amal et les autres lauréates sont des femmes « qui ont fait preuve de leadership, de force et de courage dans leur engagement en faveur des causes des femmes ».

Pour le tapis rouge jeudi, Amal portait une robe nuisette rose pâle champagne, tandis que Clooney arborait un look monochrome en costume noir sans cravate.

Clooney a regardé sa femme avec amour alors qu’il assistait à l’événement, et l’échange a été capturé sur une photo avec une lumière chaude et brillante, ajoutant au look romantique du couple.

L’acteur et réalisateur a épousé Amal, une avocate spécialisée dans les droits de l’homme, à Venise en 2014, et ils passent une grande partie de leur temps dans le pays. Ils ont accueilli les jumeaux Alexander et Ella en 2017.

Les Clooney ont également été aperçus en ville plus tôt cette semaine, main dans la main lors d’une promenade décontractée.

Amal avait l’air chic dans un imprimé floral noir et blanc, tandis que Clooney était décontracté et cool dans un polo bleu foncé et un pantalon gris clair.

Clooney est apparu pour la dernière fois à l’écran lors d’une brève apparition dans « The Flash » en juin et s’apprête à sortir son prochain long métrage de réalisateur, un drame biographique, « The Boys in the Boat », Christmas Day.