George Clooney félicite sa femme Amal pour son travail avec la fondation : “Je ne pourrais pas être plus fier”

George Clooney a parlé de son admiration pour sa femme, Amal Clooney, jeudi soir lors de la première cérémonie des Albie Awards, organisée par la Clooney Foundation for Justice.

L’acteur et sa femme, avocate des droits de l’homme, sont sortis ensemble à la bibliothèque publique de New York, où il a dit à quel point il avait aimé travailler avec Amal pour créer l’événement.

“Eh bien, nous collaborons sur tout. Nous avons collaboré sur des jumeaux!” Clooney a dit aux GENS. “Mais vous savez, c’est excitant parce qu’Amal a fait sortir des journalistes d’Égypte, d’Azerbaïdjan, de prisons, de – partout dans le monde, du Myanmar. Mon père est journaliste. J’ai une grande affinité pour eux – sa mère est une journaliste. C’est donc vraiment excitant pour moi quand elle est capable de faire sortir des gens qui sont accusés à tort d’avoir fait leur travail [of prison]. Donc, pour moi, c’est juste – je ne pourrais pas être plus fier de ma femme.”

Les Albie Awards, créés par le couple de célébrités, ont été nommés d’après le juge sud-africain Albie Sachs et honorent ces défenseurs de la justice. Des invités célèbres tels que Julia Roberts, Meryl Streep, Dua Lipa et Bruce Springsteen ont assisté à l’événement.

Sachs a également reçu un prix pour l’ensemble de ses réalisations pour son engagement à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud.

GEORGE CLOONEY SUR POURQUOI IL NE LAISSERA PAS AMAL REGARDER ‘BATMAN & ROBIN’: ‘JE VEUX QUE MA FEMME AIT UN CERTAIN RESPECT POUR MOI’

Plus tôt dans la semaine, George a admis que lui et Amal regrettaient que leurs jumeaux de 5 ans, Alexander et Ella, aient appris une langue étrangère.

Lors d’une apparition mercredi sur “CBS Mornings”, l’animatrice Gayle King a demandé au couple ce qui les ravissait chez leurs enfants, ajoutant qu'”à cinq ans, ils sont très bavards”.

“Nous avons commis une terrible erreur”, a déclaré le George. “Nous leur avons appris l’italien.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

George et Amal se sont mariés en 2014 et ont accueilli leurs enfants en 2017.