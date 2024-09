George Clooney fait la promotion de sa femme Amal Clooney lors de leur événement caritatif à New York

Georges et Amal Clooney a franchi le cap de ses 10 ans de mariage ce mois-ci, et l’acteur est toujours en plein évanouissement… il continue avec des compliments et du soutien lors de leur fête caritative.

L’acteur était tout au sujet des objectifs de son épouse lors de la soirée The Albies de la Clooney Foundation for Justice à New York jeudi… il a félicité Amal pour avoir toujours été du bon côté de l’histoire et a clairement fait savoir qu’il était extrêmement fier d’être dans la même pièce avec son.

George a excité Amal… en lui disant qu’il la soutiendrait dans n’importe quoi, n’importe quand. Il a expliqué que la soirée avait pour but de mettre en lumière des héros méconnus qui se battent pour la justice.





Amal, militante des droits humains et avocate, n’a pas non plus hésité à montrer son amour à George, le qualifiant d’incroyable défenseur et se réjouissant de combien c’était spécial de faire équipe et de donner vie ensemble à des histoires puissantes.

C’est formidable de voir le couple toujours éperdument après 10 ans… George n’a cessé de prodiguer des éloges, et il a même fait allusion à une date de célébration surprise plus tard dans la nuit !