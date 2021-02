George Clooney fait beaucoup de lessive et de vaisselle ces jours-ci

Clooney a été reconnu pour son film, « The Midnight Sky », sur une apocalypse mondiale.

« Lorsque Covid-19 est arrivé, le film, qui parle d’une apocalypse mondiale, est devenu pertinent d’une nouvelle manière. À l’origine, le récit parlait de regret et de recherche de rédemption », a-t-il déclaré au magazine à propos du film qu’il a réalisé et dans lequel il joue également. « Mais alors que la pandémie a pris le dessus, le film est devenu notre incapacité à être à la maison et à embrasser les gens que nous aimons. »

Clooney a également discuté de ses nouveaux passe-temps en cas de pandémie, affirmant qu’il était devenu un homme à tout faire.

«Je vais vous dire ce que j’ai pris comme passe-temps: deux ou trois brassées de lessive par jour, de la vaisselle toute la journée, parce que ces enfants sont des slobs», dit-il en riant. « Apparemment, vous devez laver vos enfants de temps en temps … j’ai coupé [my son’s] les cheveux, et je me suis aussi coupé les cheveux, mais je n’ai pas coupé les cheveux de ma fille. J’aurais des ennuis si je le faisais. Ma fille est magnifique – ses cheveux sont très longs. Si je bousille les cheveux de mon fils, il en sortira. Mais ma femme me tuerait si je touchais les cheveux de ma fille. «