George Clooney et Julianna Margulies s’appellent toujours par des noms d’urgence

Julianna Margulies et George Clooney seront à jamais liés à leur ER personnages, un fait qui ne les dérange pas le moins du monde.

« Il fallait toujours que ce soit Carol et Doug, à la fin », a récemment déclaré Margulies au Académie de télévision dans une interview commémorant le 30e anniversaire de la série. « George et moi, à ce jour, signons toujours nos e-mails personnels par « Love », « Carol » ou « Doug ».

George Clooney et Julianna Margulies dans « Urgences ».

L’infirmière Carol Hathaway et le pédiatre Doug Ross restent l’un des couples les plus chéris et les plus emblématiques de l’histoire du petit écran. Les personnages de Margulies et Clooney se sont séparés dans la saison 5 lorsque Ross a été contraint de quitter l’hôpital général du comté de Cook pour Seattle après un certain nombre de manquements à l’éthique. ER a choqué tout le monde en réunissant les personnages dans la finale de la saison 6, qui était également le dernier épisode de Margulies.

Les retrouvailles ont dû être gardées si secrètes que le producteur exécutif John Wells a dû les exclure de la lecture. Lorsque Margulies a découvert que son scénario final « ne contenait pas vraiment d’adieu à Carol », elle « est devenue très émue » et s’est enfuie dans sa caravane.

Wells l’a rencontrée là-bas, où sa considération pour sa douleur a pris le pas sur son désir de limiter le retour surprise de Clooney, dans un seul épisode, au plus petit nombre de personnes possible. « Écoutez, nous avons la bonne fin pour Carol. Mais nous ne pouvons le dire à personne. Parce que si cela se sait, ce ne sera pas une surprise », se souvient Margulies. Elle a plaisanté : « J’aurais aimé qu’il me prévienne avant d’aller lire cette table ronde ! »

Le casting de « Urgences ».

Carol, le personnage de Margulies, est restée en grande partie à l’écart des autres aventures amoureuses au cours de sa dernière saison, choisissant de passer du temps avec elle et les jumeaux nouveau-nés de Doug. Lorsqu’elle quitte le Cook County General pour Seattle afin de retrouver Doug, le public n’avait aucune raison de penser qu’elle le trouverait. Mais elle l’a trouvé, se promenant nonchalamment sur toute la longueur d’un quai avant de la prendre dans ses bras dans l’un des plans déterminants de la série.

« Je me souviens que ma mère m’a dit qu’elle était tellement choquée parce que tout le monde savait que George n’était plus dans la série. Ma mère a dit qu’elle avait crié, ce qui était, je pense, la réaction de beaucoup de gens », a partagé Margulies. « C’était la bonne fin pour eux parce que Carol et Doug étaient destinés à être ensemble. »

Les personnages de Margulies et Clooney sont revenus une fois de plus pour l’épisode de 2009 « Old Times », mais se sont réunis plusieurs fois par la suite. ER retrouvailles.

ER L’ancien élève Mekhi Phifer a présenté un prix aux Emmy Awards 2024 dans le cadre d’un hommage aux médecins de la télévision aux côtés de Mindy Kaling (Le projet Mindy) et Zach Braff (Gommages). La nouvelle série de Margulies, L’émission du matinétait en lice pour 11 nominations lors de la cérémonie et en a remporté une – Meilleur acteur de soutien dans une série dramatique, qui a été décerné à Billy Crudup.