George Clooney et Julia Roberts révèlent pourquoi ils ne sont jamais sortis ensemble – Hollywood Life

George Clooney61, et Julia Robert, 54 ans, a donné aux fans une raison compréhensible pour laquelle ils n’avaient jamais envisagé de sortir ensemble après s’être connus et avoir travaillé ensemble pendant de nombreuses années, dans une nouvelle interview. L’acteur et l’actrice ont admis que cela ne leur avait jamais traversé l’esprit car ils étaient tous les deux en couple à l’époque où ils tournaient quelque chose ensemble et ils se considéraient toujours comme des amis. « Pour ne pas sortir ensemble ? Je ne pense pas que nous devions le dire », a déclaré Julia Accessonline.com lorsqu’on lui a demandé si elle et George avaient déjà eu une “politique de non-rencontre”.

“Cela semblait juste la bonne chose à faire”, a-t-elle ajouté. “Julia a toujours été en couple”, a alors répondu George. “Ou j’étais dans une relation, et nous étions tout de suite amis. Et donc, ce n’était rien, ce n’était rien d’autre que du plaisir pour nous. Donc, je ne pense pas que cela ait jamais vraiment été une chose.

“Ouais, ça n’a jamais été comme, ‘Salut'”, a ensuite dit Julia de manière ludique à George d’une manière flirteuse avant qu’il ne réponde par, “Hé, ooo, prenons cela à un niveau différent. Ils n’ont pas pu s’empêcher de rire après leurs commentaires, montrant leur lien mignon et amical.

Les commentaires de George et Julia sur le fait de sortir ensemble viennent après qu’ils aient parlé d’être des parents plus âgés. La mère et le père sont apparus sur le Spectacle d’aujourd’hui pour promouvoir leur film plus tôt cette semaine, et George, qui est le père de jumeaux Alexandre et Ella, 5 ans, a plaisanté en disant qu’il était content d’être “en dehors de ça” quand sa fille sera assez âgée pour sortir avec elle. “J’aime bien l’idée d’être en quelque sorte à l’écart, quand ma fille commence à sortir avec moi”, a-t-il déclaré.

“‘Papa, je veux que vous le rencontriez … c’est un batteur dans un groupe'”, a-t-il poursuivi en plaisantant, se référant à la façon dont cela peut se passer quand Ella lui présente un intérêt romantique. “‘Quoi? J’aime les toasts », a-t-il ajouté, se référant à ce que serait sa future réponse. Julia, qui est mère d’enfants, Henri15 ans et jumeaux Phinnéas et Noisette17 ans, a expliqué qu’elle sentait que leurs enfants les avaient choisis au bon moment.

« La vérité est… peu importe notre âge – George étant le plus âgé d’entre nous – ils nous ont choisis en ce moment pour être leurs intendants et leurs bergers dans cette expérience de vie », a-t-elle expliqué. “J’ai rencontre [husband Danny Moder] quand j’étais prête », a-t-elle poursuivi en disant à George. “Tu as rencontré [wife Amal Clooney] quand tu étais prêt. Et puis nous appelons ces enfants dans nos vies lorsque nous sommes prêts à nous associer au mieux avec eux.