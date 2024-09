George Clooney et Howard Stern intensifient leur conflit avec Donald Trump

Contenu de l’article

Plus tôt cet été, l’oscarisé de 63 ans et démocrate de longue date a écrit un passionné Le New York Times article d’opiniondans lequel il a exhorté le président Joe Biden à ne pas briguer un second mandat.

Après la performance désastreuse de Biden lors du débat de juin, Clooney a imploré le président de 81 ans de céder sa place à un autre candidat, prédisant qu’il avait peu de chances de battre Trump aux urnes en novembre.

« Nous n’allons pas gagner en novembre avec ce président », a-t-il déclaré sans détour.

«« J’aime Joe Biden. En tant que sénateur, en tant que vice-président et en tant que président. Je le considère comme un ami et je crois en lui. Je crois en son caractère. Je crois en sa morale. Au cours des quatre dernières années, il a remporté de nombreuses batailles auxquelles il a été confronté », a écrit Clooney. «Mais la seule bataille qu’il ne peut pas gagner est celle contre le temps. Aucun d’entre nous n’en est capable.