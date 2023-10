Hier Discussion secrète entre les dirigeants de la SAG-AFTRA et les acteurs d’élite d’Hollywood s’est révélé être une offre de prêter main-forte aux talents de la classe ouvrière au sein du syndicat de la part de ceux qui sont sous les feux de la rampe.

OnePlus Open est la «phablette» que nous attendions

Les conversations menées par George Clooney, son compatriote Batman Ben Affleck, Scarlett Johannson, Tyler Perry et Emma Stone, entre autres, présentent une offre de verser 150 millions de dollars en cotisations pour éliminer les coûts de AMPTP signataires. Le détails partagés sur Deadline illustrent les stars souhaitant poursuivre la conversation pour parvenir à un meilleur accord dans l’espoir que leur part en ajoutant des fonds sera utilisée pour améliorer les avantages pour la santé et d’autres domaines.

Dans une déclaration à Deadline, Clooney a déclaré : « Beaucoup des meilleurs salariés veulent faire partie de la solution », a-t-il expliqué (et nous aimerions penser qu’il a sorti sa Bat Card, et celle d’Affleck aussi). « Nous avons proposé de supprimer le plafond des cotisations, ce qui rapporterait plus de 50 millions de dollars au syndicat par an. Bien plus de 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Nous pensons qu’il est juste pour nous de contribuer davantage au syndicat. Nous suggérons également une structure résiduelle ascendante, ce qui signifie que le haut de la feuille d’appel serait le dernier à collecter les résidus, et non le premier. Ces négociations se poursuivront, mais nous voulions montrer que nous sommes tous dans le même bateau et trouver des moyens de contribuer à réduire l’écart en matière de rémunération des acteurs.

Suivez la grève SAG-AFTRA ici sur io9.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.