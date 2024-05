George Clooney et Brad Pitt sont des réparateurs obligés de travailler ensemble dans la bande-annonce de Wolfs de Jon Watts

Au fil des années, George Clooney et Brad Pitt ont fait équipe à plusieurs reprises – pas seulement sur Onze d’Océan (et les suivants Douze et Treize), mais aussi sur celui des frères Coen Brûler après lecture. Et maintenant, 16 ans après cette histoire comique de chiens hirsutes, le duo est de retour ensemble à l’écran, faisant équipe dans la prochaine comédie-thriller de Jon Watts. Loups. C’est un véritable duo film-star de cinéma, qui se combine pour conduire le retour de Watts vers un territoire plus ancré après avoir dirigé Spider-Man : Retrouvailles, Loin de la maisonet Pas de chemin à la maison; son dernier film voit Clooney et Pitt jouer des fixateurs solitaires de scènes de crime, qui se retrouvent soudainement obligés de travailler ensemble après avoir tous deux été appelés pour nettoyer le même gâchis. Regardez la bande-annonce ici :

Loups (il faudra quelques tentatives pour s’habituer à la façon dont ce titre sonne) semble être cette chose bien trop rare – une image de studio originale dirigée par une star de cinéma, ne provenant d’aucune sorte de source. Celui-ci est à la fois écrit et réalisé par Watts, dont la carrière a démarré avec le film mettant en vedette Kevin Bacon. Voiture de flicet il canalise clairement son considérable Homme araignée cache – en réalisant trois films rapportant environ 4 milliards de dollars combinés en l’espace de quatre ou cinq ans – pour créer quelque chose de tout nouveau. Pitt et Clooney sont rejoints par Amy Ryan et Austin Abrams alors que la nuit des deux fixeurs devient de plus en plus incontrôlable.