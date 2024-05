George Clooney et Brad Pitt réunis dans un thriller

George Clooney dans « Les loups ».

Avec l’aimable autorisation de Sony

George Clooney et Brad Pitt ne font pas vraiment équipe dans la première bande-annonce de leur nouveau thriller, Loups.

Sony Pictures s’apprête à sortir le film de Jon Watts en salles le 20 septembre. Amy Ryan, Austin Abrams et Poorna Jagannathan complètent le casting du long métrage originaire des studios Apple et centré sur deux fixateurs professionnels solitaires embauchés pour faire de même. emploi.

Watts (Spider-Man : Pas de chemin à la maison) a écrit et réalisé Loups. Clooney et Grant Heslov produisent pour Smokehouse Pictures, tandis que Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner produisent pour Plan B Entertainment. Watts et Dianne McGunigle sont également producteurs.

Le film est déjà sorti Bande annonce montrait Clooney et Pitt assis silencieusement dans une voiture pendant que les essuie-glaces bougeaient d’avant en arrière.

Clooney a exprimé un personnage dans SIqui est sorti en salles ce mois-ci, et a réalisé le long métrage d’Amazon MGM Studios Les garçons dans le bateau qui a fait ses débuts à la fin de l’année dernière. Il devrait jouer aux côtés d’Adam Sandler dans un nouveau film Netflix de Noah Baumbach.

Les récents crédits à l’écran de Pitt incluent les fonctionnalités Babylone, Train à grande vitesse et La cité perdue. Il a également fait une apparition vocale dans SI et devrait jouer dans le prochain film dramatique de Joseph Kosinski sur la Formule 1 pour Apple.

Clooney et Pitt ont déjà partagé le grand écran dans le long métrage de Joel et Ethan Coen en 2008. Brûler après lecture. Ils ont également joué dans le film de Steven Soderbergh Onze d’Océan franchise, avec leur suite la plus récente, Ocean’s Thirteensorti en salles en 2007.

Watts est connu pour avoir réalisé Marvel’s Homme araignée trilogie mettant en vedette Tom Holland et Zendaya qui était une coproduction entre Disney et Sony, dont la plus récente date de 2021 Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Il dirigeait auparavant les longs métrages indépendants Clown (2014) et Voiture de flic (2015).