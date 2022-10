George Clooney dit qu’il est toujours proche des co-vedettes de “Urgences”: “C’était le travail de toute une vie”

George Clooney a révélé quelque chose que les fans de “ER” vont adorer : l’acteur reste proche de ses anciens partenaires.

Dans un teaser pour l’épisode de vendredi de “The Drew Barrymore Show”, l’acteur mentionne que le casting est toujours amical aujourd’hui, une décennie après la fin de la série de 15 saisons.

“Je suppose que c’était l’amitié que j’ai avec eux tous et que je continue d’avoir”, a-t-il déclaré à Drew Barrymore. “J’avais [Anthony] Tony Edwards à la maison en Italie il y a trois semaines – lui et Mare sont venus”, a déclaré Clooney, affirmant qu’il était également “très proche” de Julianna Margulies et Noah Wyle.

« Et donc je sens que [show] était le travail d’une vie. Et ça a changé ma carrière.”

Le drame hospitalier emblématique a été diffusé de 1994 à 2009. Clooney a joué le rôle du Dr Doug Ross dans les cinq premières saisons de l’émission.

Dans l’épisode de vendredi, Barrymore a également plaisanté avec Clooney sur la façon dont elle était “ivre” et “embrassée” avec l’un des meilleurs amis de l’acteur une fois.

“J’étais tellement ivre pendant que nous faisions ‘Confessions d’un esprit dangereux’ que j’ai embrassé avec Waldo”, a-t-elle admis, faisant référence à Waldo Sanchez, l’ami coiffeur de Clooney.

“Je me souviens,” répondit Clooney.

Lors de l’apparition de Clooney en tant qu’invité, il a également parlé de sa femme Amal. Le couple s’est marié en 2014 et partage les jumeaux de 5 ans Alexander et Ella.