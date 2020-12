George Clooney a dénoncé le fait que Tom Cruise criait aux membres de l’équipage du plateau de Mission: Impossible 7 qui avaient enfreint les directives de Covid-19.

Tom, 58 ans, tourne à Londres et a déchiré à deux reprises ceux qui, selon lui, mettaient en danger le projet en ne respectant pas les exigences de distanciation sociale.

On l’entend crier après le personnel sur le plateau alors qu’il a fait une réprimande grossière à plus d’une occasion et George, 59 ans, dit qu’il comprend pourquoi Tom prend une telle position.

On entend Tom dire qu’il est sous pression pour montrer comment vous pouvez tourner un film pendant la pandémie et qu’il veut montrer l’exemple.

En parlant à Howard Stern, George a déclaré qu’il ne pensait pas que Tom avait agi de manière inappropriée ou exagérée.







(Image: Riccardo Antimiani / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



George a déclaré: « Il n’a pas réagi de manière excessive parce que c’est un problème. J’ai un ami qui est un AD dans une autre émission de télévision qui vient de voir exactement la même chose se produire avec une réponse pas aussi éloignée. »

George a fait remarquer que s’il rencontrait le même problème lors du tournage, il le gérerait probablement différemment.

Il a poursuivi: « Je n’aurais pas fait ça si gros. Je n’aurais pas, vous savez, retiré les gens.

«Vous êtes en position de pouvoir et c’est délicat, non? Vous avez une responsabilité envers tout le monde et il a absolument raison à ce sujet.

«Et, vous savez, si la production diminue, beaucoup de gens perdent leur emploi.

« Les gens doivent comprendre cela et doivent être responsables. Ce n’est tout simplement pas mon style, vous savez, de prendre tout le monde à la tâche de cette façon. »







(Image: LightRocket via Getty Images)



Malgré cela, George a dit qu’il était juste que Tom soit si strict avec les protocoles Covid sur le plateau.

Il a poursuivi: « Je comprends pourquoi il l’a fait. Il n’a pas du tout tort à ce sujet.

«Tu sais, je ne sais pas si j’aurais fait ça personnellement, mais je ne connais pas toutes les circonstances alors peut-être qu’il l’a fait 10 ou 15 fois avant.

Le tournage du dernier épisode de Mission: Impossible a été assailli de reports en raison d’un coronavirus, la production du film ayant été arrêtée pour la première fois en février, alors qu’ils étaient en Italie.

Après avoir repris à Rome en octobre, ils ont dû fermer pour une semaine supplémentaire après qu’un membre d’équipage ait été testé positif au coronavirus.







(Image: REUTERS)



L’ensemble a maintenant déménagé à Londres et Tom est déterminé qu’il n’y aura plus de retards.

Dans le clip audio de lui criant à l’équipage, on entend Tom dire: « Pas d’excuses. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. »

Il poursuit: «Cela ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires.

« C’est ce avec quoi je dors tous les soirs – l’avenir de cette putain d’industrie! Alors je suis désolé, je suis au-delà de vos excuses. »

Il a ajouté: « Je vous l’ai dit, et maintenant je le veux, et si vous ne le faites pas, vous êtes absent. Nous ne fermons pas ce putain de film! Est-il compris? … Suis-je Je clair?

«Comprenez-vous ce que je veux? Comprenez-vous la responsabilité que vous avez?

«Parce que je vais traiter de votre raison, et si vous ne pouvez pas être raisonnable et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes viré. C’est tout. C’est tout. Je vous fais confiance pour être ici.

