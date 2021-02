George Clooney dit que sa femme Amal lui a interdit de couper les cheveux de sa fille

George Clooney a plaisanté en disant qu’il finirait par avoir de gros problèmes avec sa femme s’il osait couper les cheveux de sa fille.

L’acteur hollywoodien partage les jumeaux de trois ans Ella et Alexander avec l’avocat des droits humains Amal, mais il n’est pas autorisé à s’approcher des cheveux de sa petite fille avec une paire de ciseaux.

Le papa adoré, âgé de 59 ans, a adoré passer autant de temps avec ses enfants pendant le verrouillage et est même devenu barbier pour son fils – mais c’est là que ça se termine.

Alors qu’il posait pour la couverture du magazine W, il a dit: « J’ai coupé [my son’s] les cheveux, et je me suis aussi coupé les cheveux, mais je me suis toujours coupé les cheveux. Mes cheveux sont comme de la paille.







(Image: Getty Images pour Hulu)



«Je n’ai pas coupé les cheveux de ma fille. J’aurais des ennuis si je le faisais. Si je bousille les cheveux de mon fils, il en poussera. Mais ma femme me tuerait si je touchais les cheveux de ma fille.

George et Amal n’ont pas encore coupé les cheveux d’Ella, et George a déclaré que les mèches de sa petite fille étaient longues et « magnifiques ».

La star d’Ocean’s Eleven a également plaisanté en disant qu’il avait pris le nettoyage comme passe-temps tout en étant coincé à la maison.







(Image: Getty Images pour Turner)



Il a ironisé: « Je vais vous dire ce que j’ai pris comme passe-temps: deux ou trois brassées de lessive par jour, de la vaisselle toute la journée, parce que ces enfants sont tous des slobs.

« Apparemment, vous devez laver vos enfants de temps en temps. »

Plus tôt cette année, George a expliqué pourquoi il avait choisi de donner à ses enfants des noms normaux, contrairement à certaines célébrités.

Il a dit à AARP: « Je ne voulais pas, comme, des noms bizarres pour nos enfants. Ils vont déjà avoir assez de problèmes. C’est dur d’être le fils de quelqu’un de célèbre et de réussir. »







(Image: Getty Images)



Il a beaucoup parlé de sa vie de famille ces derniers temps.

Il a également récemment raconté au Los Angeles Times comment il avait passé du temps pendant neuf mois de verrouillage.

Il a partagé: « J’ai des jumeaux de trois ans, donc ça a été une aventure dans beaucoup de laver la vaisselle et de changer les couches. La mienne, surtout. »