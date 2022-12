George Clooney dit que les jumeaux “ne s’en soucient pas vraiment”, il est une star au Kennedy Center Honors avec sa femme Amal Clooney

George Clooney est l’un des acteurs les plus convoités d’Hollywood, mais pour ses enfants, il n’est que leur père.

Clooney a plaisanté en disant qu’il avait déjà remporté “de nombreux” prix alors qu’il discutait exclusivement avec Fox News Digital sur le tapis rouge avant la cérémonie des Kennedy Center Honors à Washington, DC dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé si ses enfants avaient compris à quel point il avait été honoré, Clooney a admis avec humour que ses jumeaux n’étaient même pas au courant de son statut à Tinseltown.

“Non, ils ne le font même pas… Je n’arrête pas d’essayer de leur expliquer à quel point je suis une grande star, et ils s’en fichent”, a-t-il déclaré. « Et, ils ne me croient pas vraiment, n’est-ce pas ?

“Non, pas vraiment,” acquiesça Amal. “Un jour.”

“Un jour,” dit George avec un sourire sur son visage.

Clooney et Amal ont eu leur premier rendez-vous en octobre 2013 après s’être rencontrés dans sa maison du lac de Côme en Italie. Il a proposé en avril 2014 et ils se sont mariés cinq mois plus tard.

Amal a donné naissance aux jumeaux du couple – Alexander et Ella – en 2017.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait d’avoir le soutien de sa femme en tant que lauréate du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, Clooney n’a pas mâché ses mots.

“Eh bien, je veux dire, ce serait horrible si elle ne me soutenait pas. Quelle chose terrible ce serait”, a-t-il déclaré.

Amal a ajouté : “Ça a vraiment été un week-end magique.”

George était l’un des cinq artistes célébrés, dont Amy Grant, Gladys Knight, Tania León et les membres du groupe U2 : Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr.

“C’est cool d’être ici avec mes amis, et vous n’avez pas à vous asseoir et à vous demander si vous allez gagner non plus, vous savez déjà … ce qui est utile”, a déclaré Clooney à Fox News Digital.

“Je ne connaissais pas Tania León, je n’avais jamais rencontré Amy Grant auparavant, qui est une si belle âme, donc ça a été un week-end merveilleux pour nous.”