George Clooney a à cœur d’élever les petits Américains.

L’acteur américain, 59 ans, a des jumeaux de trois ans – Alexander et Ella – avec sa femme Amal.

Sans vergogne, le réalisateur a essayé d’annuler toutes les phrases britanniques que les enfants ont retenues de leur mère libano-britannique.

Au cours de sa plus récente interview zoom avec The Late Show avec Stephen Colbert, George a partagé ses tactiques pour amener les enfants à abandonner leurs paroles britanniques.

Il a dit: « J’essaie désespérément de ne pas faire d’eux de petits Britanniques!







(Image: Getty Images pour Hulu)



« Ce n’est pas un pull – c’est un pull. Ce n’est pas la botte – c’est le coffre. »

En fait, l’acteur a fait de grands efforts pour essayer d’empêcher ses enfants de devenir des «petits Britanniques».

George a même essayé de changer ce que ses enfants allaient laisser pour le Père Noël.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Cha)



Cependant, cela n’a pas fonctionné comme il l’avait espéré, car les enfants prévoyaient de laisser une tarte hachée et du lait – tout comme leur mère britannique l’avait conseillé.

Il a ajouté: «J’ai tout fait pour essayer de changer leur version de parler avec l’accent anglais.

«En écrivant des notes au Père Noël, j’ai dit d’écrire un mot puis de laisser des biscuits et du lait sous la cheminée. Mais non, c’est du lait et de la tarte hachée et j’étais comme oh non!







(Image: Getty Images pour Turner)



L’histoire d’amour de George et Amal remonte à leur première rencontre en 2013.

En 2014, ils se sont mariés lors d’une belle cérémonie en Italie qui coûterait environ trois millions de livres – selon les rapports.

George jongle entre sa carrière d’acteur à Hollywood et son rôle de père à la maison.

Récemment, le père de deux enfants a parlé de la parentalité de ses jumeaux.

«Ils ont tous deux appris à faire des farces, ce qui est très amusant», a-t-il déclaré au magazine PEOPLE.

« Vous pouvez imaginer les pannes que nous avons … Ouais, je leur ai appris ça. »