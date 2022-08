George Clooney avait de la tequila, du gin Ryan Reynolds. Des vedettes féminines ? Le vin est dedans

Franckreporter | E+ | Getty Images

Les célébrités utilisent depuis longtemps leur visage et leur nom pour élever les marques d’alcool, mais George Clooney a créé le plan moderne pour tirer profit des spiritueux lorsqu’il a vendu sa société de tequila Casamigos au géant des spiritueux Diageo pour près d’un milliard de dollars en 2017. “Avant, jouer était la façon dont je payais le loyer”, a déclaré Clooney Le Sunday Times suite à l’accord. “Mais j’ai vendu une entreprise de tequila pour un milliard de f ***** de dollars – je n’ai pas besoin d’argent.” Cela a déclenché une ruée vers l’or d’entrepreneurs célèbres cherchant à recréer son succès et à profiter de la tendance aux spiritueux et cocktails haut de gamme, allant du scotch de David Beckham au gin de Ryan Reynolds et à la tequila de Dwayne “The Rock” Johnson. Mais ce sont surtout des célébrités masculines qui ont pu profiter de cette formule. Malgré des valeurs aberrantes, telles que Chopin Vodka de Vera Wang et 818 Tequila de Kendall Jenner, les marques restent majoritairement masculines, faisant écho à une tendance historiquement présente dans l’industrie des spiritueux au sens large. Désormais, une nouvelle vague de stars féminines se lance dans un alcool qui a besoin d’un coup de pouce : le vin. La pandémie de Covid-19 a accéléré de nombreuses tendances dans le secteur de l’alcool, mais l’un des plus grands gagnants a été les spiritueux haut de gamme dans des catégories souvent soutenues par des célébrités. Les spiritueux de luxe ont augmenté de 43% au cours de la dernière année, principalement grâce à la tequila et au whisky américain, le taux de croissance de 2021 se terminant à plus du double du taux moyen des cinq dernières années, selon le Conseil des spiritueux distillés. Le marché américain du vin est le plus important au monde et des produits comme le prosecco et le champagne continuent de prospérer, mais les consommateurs américains boivent globalement moins de vin qu’il y a vingt ans. Actuellement, les baby-boomers sont les seul groupe qui préfère le vin par rapport aux autres produits alcoolisés, tandis que les plus grandes dépenses en alcool par habitant se situent dans la tranche d’âge des 35 à 55 ans. Cela a posé un défi important pour l’industrie, qui a du mal à attirer les jeunes buveurs. “La catégorie des spiritueux est en train de la tuer en ce moment, tout comme les cocktails prêts à boire, et la tequila est en feu dans les spiritueux”, a déclaré Danny Brager, analyste de longue date de l’industrie de l’alcool. Et puisque l’achat global d’alcool n’augmente pas beaucoup d’année en année, “si quelqu’un boit plus d’une chose, il boit moins d’autre chose”, a ajouté Brager. Les majorations excessives sur le vin dans les restaurants n’aident pas. Selon un sondage Nielsen, une portion de cinq onces de vin coûte 72 % plus cher qu’une portion de spiritueux et près de 50 % de plus qu’une portion de bière.

Rob McMillan, vice-président exécutif de la Silicon Valley Bank et analyste renommé de l’industrie du vin, a déclaré que l’industrie du vin est restée attachée à des stratégies qui ont historiquement réussi, sans suffisamment tenir compte de l’évolution radicale du consommateur. “C’est la principale menace”, a déclaré McMillan. “Vous ne pouvez pas remplacer ce groupe de personnes qui considéraient le vin comme quelque chose de vraiment spécial. C’est leur boisson alcoolisée préférée, et tous ceux qui viennent après s’identifient au vin dans une certaine mesure, mais ils mettent du vin dans la même catégorie que la bière, les spiritueux, les cocktails prêts à boire – le cannabis d’ailleurs.” Dans la Silicon Valley Bank État de la filière viti-vinicole 2022” rapport, il met en évidence “l’incapacité de l’industrie à faire évoluer un marketing qui résonne avec les valeurs des jeunes”. Les marques de vin soutenues par des célébrités féminines ont cherché à se différencier des autres offres de vin, en mettant en avant des concepts plus en phase avec les désirs des jeunes consommateurs. Avec une attention portée à la taille, à la faible teneur en alcool, aux achats en ligne, au prix et à la propriété de la marque qui inclut les femmes ainsi que les personnes BIPOC et LGBTQ+, les célébrités féminines ont cherché à créer une niche dans le secteur du vin qui attire les jeunes consommateurs. Une courte liste de stars féminines qui s’associent à des vignobles et à des producteurs pour commercialiser des vins visant à répondre à ces demandes changeantes des consommateurs comprend Elizabeth Banks, Mary J. Blige, The Chicks, Cameron Diaz, Chrissie Metz, Vera Wang et Reese Witherspoon. Diaz et Katherine Power, copropriétaires de la marque de vin Avaline, se sont penchés sur l’accessibilité et la portabilité, ainsi que sur les tendances santé et bien-être avec des vins blancs et rosés biologiques en packs de quatre canettes de 250 ml qui ne nécessitent ni tire-bouchon ni verrerie . En plus d’être plus durable, le concept de vin en canette avec ses plus petites portions facilite également la consommation de vin en solo, puisqu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une bouteille de 750 ml, suivant l’exemple du marché en plein essor du RTD (prêt à boire). L’actrice et productrice Elizabeth Banks met également l’accent sur la durabilité ainsi que sur l’emballage et l’accessibilité des prix avec sa propre initiative de vin en conserve, le vin Archer Roose. Une filière viti-vinicole à la recherche d’une plus grande attractivité de la marque Tim McKirdy, rédacteur en chef du site Web axé sur les spiritueux VinePair, a déclaré que la tendance des vins soutenus par des célébrités féminines s’est accélérée au cours des deux dernières années. “Le vin a toujours eu une barrière d’entrée très élevée, et il a toujours été difficile de s’y retrouver, surtout si vous venez d’entrer dans cet espace”, a déclaré McKirdy. “Donc, si vous avez une célébrité qui essaie de dire que c’est du vin avec lequel vous pouvez monter à bord, c’est du vin que vous pouvez boire et personne ne va vous juger, ou hé, toutes les informations sont sur l’étiquette ici, vous pouvez trouver tous les ingrédients, vous ne pouvez trouver aucun additif, des étiquettes comme sans gluten, ce sont des choses avec lesquelles je pense que les gens se sentent à l’aise”, a-t-il déclaré. Les célébrités féminines du vin trouvent également des moyens de transmettre leur éthique aux jeunes consommateurs qui privilégient les valeurs de la marque. Les Chicks, connues pour se défendre en tant que femmes dans l’industrie de la musique et pour défier le statu quo, ont récemment fait leur entrée sur le marché du vin avec leur étiquette Gaslighter Wine, qui a reçu des notes élevées dans l’industrie pour son rosé. La campagne de marketing commence par des messages tels que “posez votre pouvoir”, “dites votre vérité”. Même les bouchons lisaient : “Ne les laissez pas vous tromper.” L’étiquette Sun Goddess de Mary J. Blige met l’accent sur la diversité, selon Marco Fantinel, PDG de la cave produisant l’étiquette de Blige. Sun Goddess “espère mettre en lumière l’industrie du vin” en créant “plus d’opportunités pour les femmes et pour la représentation du BIPOC”, a déclaré Fantinel. “Je pense que c’est la tranche du marché du vin que beaucoup de gens essaient de capturer parce que c’est celle qui s’éloigne”, a déclaré McKirdy. “Les jeunes consommateurs considèrent que ces valeurs sont fortes, donc s’ils voient ceux d’une marque qui leur tient à cœur, ils sont plus susceptibles d’être fidèles ou même plus susceptibles de dépenser quelques dollars de plus pour avoir l’esprit tranquille que où va leur argent correspond à leurs valeurs personnelles », a-t-il ajouté.

