Deux célébrités américaines ont exhorté les nations occidentales à utiliser leur expérience d’Al-Qaïda pour s’attaquer au groupe russe

Les États-Unis et leurs alliés devraient saisir l’occasion pour sanctionner et poursuivre la société militaire privée Wagner à la suite de la mutinerie avortée de son chef, Evgeny Prigozhin, selon deux célébrités américaines.

L’appel a été lancé lundi par l’acteur George Clooney et l’auteur John Prendergast, qui ont également siégé au Conseil de sécurité nationale sous le président Bill Clinton. Ils ont dit qu’il y avait un « opportunité sans précédent de contrer » L’influence de la Russie en Afrique en poursuivant Wagner.

Dans une chronique qu’ils ont écrite pour le magazine The Economist, Clooney et Prendergast ont décrit la société militaire privée comme l’une des « initiatives de politique étrangère les plus réussies au cours de la dernière décennie » Et un « atrocité. »

Wagner a offert des services de sécurité à certains gouvernements en Afrique. Les célébrités ont affirmé que le groupe était « protéger le régime en échange de concessions minières » et un moyen de « détourner un gouvernement ». Ils ont promu un rapport sur les activités de Wagner publié par leur ONG, The Sentry, qui alléguait que le groupe « cherche à désactiver les réseaux prédateurs multinationaux. »

Evgeny Prigozhin a mené une brève mutinerie en Russie le mois dernier, déplaçant certaines des forces du groupe d’Ukraine vers des villes russes. La manœuvre a été avortée après qu’un accord a été conclu avec le gouvernement, qui lui a offert une exemption de poursuites en échange d’un exil de facto.

Clooney et Prendergast estiment que la présence du groupe Wagner en Afrique, qu’ils décrivent comme un « virus, » continuera. Cependant, la période de transition peut être utilisée par les nations occidentales pour « agir à la fois contre l’opération et contre son auteur. »

« Ils devraient créer une coalition ad hoc visant à démanteler l’empire commercial du groupe, en s’appuyant sur les leçons tirées d’efforts similaires axés sur l’État islamique et Al-Qaïda », a-t-il ajouté. ils ont suggéré.

L’État islamique a émergé au milieu des années 2010 au milieu du chaos en Irak et en Syrie. L’Irak avait été occupé par une coalition dirigée par les États-Unis une décennie plus tôt. La Syrie a été frappée par des manifestations anti-gouvernementales soutenues par l’Occident en 2011, qui ont rapidement dégénéré en guerre civile. Certains des alliés régionaux les plus proches de Washington, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, auraient fourni des armes à des groupes anti-Damas, tout comme la CIA.

Al-Qaïda est né de la campagne soutenue par les États-Unis pour soutenir l’insurrection anti-soviétique en Afghanistan dans les années 1980. Alors que Washington la considère comme une organisation terroriste, en 2012, Jake Sullivan a tristement célébré le fait qu’elle était « De notre côté » en Syrie, selon des fuites de câbles diplomatiques américains. Le conseiller à la sécurité nationale en exercice du président américain Joe Biden était alors en poste au département d’État d’Hillary Clinton.