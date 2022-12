George Clooney aide sa femme Amal à voler la vedette au Kennedy Center où il est honoré

Malgré le médaillon brillant placé autour de son cou au Kennedy Center, George Clooney a été éclipsé par sa femme, avocate et militante des droits de l’homme Amal Clooney, samedi soir.

Membre de la 45e promotion du prix pour l’ensemble de ses réalisations artistiques décerné par les Kennedy Center Honors, Clooney a foulé le tapis rouge, l’air pimpant dans un smoking noir.

Accompagné de ses parents, Nick et Nina, ainsi que d’Amal, Clooney a profité de la pose sur le tapis rouge pour faire l’éloge de sa femme, gonflant la traîne de sa robe alors qu’elle souriait joyeusement pour les photos.

Amal portait une robe rouge à épaules dénudées de la collection Couture Printemps 2022 de Valentino.

GEORGE CLOONEY A LE DERNIER RIRE AVANT SON ANNIVERSAIRE DE MARIAGE DE 8 ANS AVEC AMAL : « ILS ONT DIT QUE ÇA NE DURERAIT PAS »

L’événement, qui s’est tenu au Département d’État des États-Unis, a réuni de nombreux autres artistes, qui ont tous été honorés aux côtés de Clooney. Ils comprenaient Amy Grant, Gladys Knight, Tania León et les membres du groupe U2 : Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Clooney a déclaré à propos de cet honneur : “Ayant grandi dans une petite ville du Kentucky, je n’aurais jamais pu imaginer qu’un jour je serais celui qui serait assis sur le balcon du Kennedy Center Honors. À mentionner dans le même souffle que le reste de ces artistes incroyables est un honneur. C’est une surprise vraiment excitante pour toute la famille Clooney.”

Comme décrit sur son site Web, les Kennedy Center Honors “ont été comparés à un titre de chevalier en Grande-Bretagne, ou à la Légion d’honneur française – la récompense par excellence pour l’effort de toute une vie”.

Dimanche, un gala sera organisé pour les lauréats. Il sera diffusé le 28 décembre sur CBS.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les lauréats de 2021 comprenaient Justino Díaz, Berry Gordy, Bette Middler, Joni Mitchel et Lorne Michaels.