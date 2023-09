George Clooney admet que sa femme Amal fait le « gros du travail » : « Bon effort d’équipe »

George et Amal Clooney font la lumière sur la manière dont ils font fonctionner leur partenariat humanitaire en assistant à la cérémonie des Albie Awards de la Fondation Clooney pour la justice, jeudi soir.

L’acteur de 62 ans et l’avocat international des droits humains de 45 ans, qui se sont mariés en 2014 et partagent les jumeaux Alexander et Ella, 6 ans, ont cofondé la Fondation Clooney pour la justice en 2016. L’année dernière, le couple a organisé la les premiers Albie Awards de la fondation, une cérémonie annuelle qui rend hommage aux défenseurs de la justice mondiale.

Lors d’un entretien avec le New York Times, les Clooney ont réfléchi à la manière dont ils travaillent ensemble pour réaliser la mission de la fondation, qui consiste à défendre les droits de l’homme dans le monde.

« Elle fait tout le gros du travail et les études de droit, et j’essaie de le faire entendre », a déclaré le double lauréat d’un Oscar au média. « Je pense que c’est un bon effort d’équipe. »

GEORGE CLOONEY A LE DERNIER RIRE AVANT LES 8 ANS DE MARIAGE AVEC AMAL : « ILS ONT DIT QUE CELA NE DURERAI PAS »

« Exposer le problème est une grande partie du processus, et nous voulons également faire partie de la solution », a ajouté Amal.

Lors de l’événement à la bibliothèque publique de New York, George a révélé le cadeau qu’il avait offert à Amal pour leur neuvième anniversaire de mariage.

La star de « Ticket to Paradise » a déclaré à Extra qu’il adhérait à la tradition puisque des cadeaux de poterie ou de saule sont généralement offerts pour marquer neuf ans de mariage.

« Quel est le cadeau ? Qu’avez-vous découvert ? C’était de l’argile », a déclaré George.

« Ce n’était pas de l’étain ? » » A demandé Amal, ce à quoi son mari a répondu : « C’était de l’argile. »

« Ouais, ce n’était pas excitant », a-t-elle admis.

« De la poterie pour un neuvième anniversaire. Alors, je lui ai offert un pot », a déclaré George.

« Quelque chose de pas très excitant », a ajouté Amal.

Au cours de l’interview, l’avocat a plaisanté sur le fait que le couple « devrait attendre encore, environ 16 ans » pour un cadeau d’anniversaire traditionnel et passionnant.

Le couple a également partagé ses réflexions sur la question de savoir s’ils pensaient que leurs enfants poursuivraient leur héritage de travail de défense des droits.

« Nous espérons », a déclaré George à Extra.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Ce serait merveilleux », a ajouté Amal. « Il est difficile de dire à quoi ils vont s’intéresser à cet âge en ce moment. »

« En ce moment, c’est beaucoup de musique headbangante », a plaisanté George.

« Ils sont gentils et curieux », a déclaré Amal. « C’est tout ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le moment. »

Parmi les lauréats des Albie Awards de cette année figuraient le Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix, les journalistes iraniens Niloofar Hamedi et Elahe Mohammadi, le Centre syrien pour les médias et la liberté d’expression, le groupe de défense des droits ukrainien Truth Hounds et Thai Lawyers for Human Rights.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

De nombreuses célébrités de premier plan ont assisté à l’événement à la bibliothèque publique de New York, notamment Meryl Streep, Matt Damon, Cindy Crawford, Anne Hathaway, Daniel Craig, Rachel Weisz, Viola Davis, Julianne Moore, Emily Blunt, John Krasinski, Scarlett Johansson. , Sofia Vergara, Melinda Gates, Julianna Margulies, Gayle King, Mary J. Blige, Heidi Klum, Greta Gerwig et Kate Moss.

L’affaire fastueuse a également servi de réunion pour les stars de « Le Diable s’habille en Prada » Blunt, Streep et Hathaway, ces deux derniers posant pour une photo ensemble.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les juges de « American’s Got Talent », Klum et Vergara, se sont également rejoints sur le tapis rouge pour quelques clichés ludiques.

Les Albies étaient animés par le comédien et animateur de talk-show John Oliver et présentaient des performances d’Alicia Keys et Aubrey O’Day.