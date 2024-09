George Clooney a fantôme Jennifer Aniston, pourquoi ?

Pourquoi George Clooney a-t-il laissé Jennifer Aniston de côté cet été ? Les deux sont de bons amis depuis un certain temps, mais il l’a laissée de côté parmi les autres et cela n’a pas été ignoré.

Jennifer Aniston est-elle en train de perdre des amis ?

Jennifer Aniston est une actrice très connue, surtout connue pour avoir joué Rachel dans la série télévisée Friends. De plus, l’actrice de 55 ans a joué dans de nombreux films, notamment avec Adam Sandler. Avec lui, elle a joué dans Just Go With It et Murder Mystery, qui a récemment eu droit à une suite sur Netflix.

Elle a déjà été mariée aux acteurs Brad Pitt (2000-2005) et Justin Theroux (2015-2018). La lauréate d’un Emmy est actuellement célibataire et n’a pas d’enfants.

Après avoir travaillé si longtemps dans l’industrie du cinéma, il est logique qu’Aniston ait des amis dans le milieu. Outre Adam Sandler, elle est amie avec un acteur bien connu, George Clooney. Les deux ont fait un court métrage dramatique ensemble,…