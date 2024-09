George Clooney a fait une blague à ses amis célèbres en se faisant passer pour sa co-star

Si vous êtes l’un des amis célèbres de George Clooney, vous devriez peut-être vérifier votre courrier.

La star de « Ocean’s 11 » est apparue dans « Jimmy Kimmel Live » la semaine dernière et a révélé qu’il écrit souvent des lettres à ses amis en se faisant passer pour des gens comme Bill Clinton, leur disant qu’il a regardé leur « pire » film dans un avion.

Mais son plus grand tour de passe-passe est venu grâce à un cadeau de Jimmy Kimmel, qui a déclaré avoir offert à Clooney du papier à lettres avec le nom de Brad Pitt dessus.

« L’histoire avec Brad Pitt était brutale », a plaisanté Clooney, révélant qu’il s’était fait passer pour sa co-star de « Wolfs » auprès de plusieurs grands noms.

« J’ai envoyé [a letter] à Don Cheadle, je l’ai envoyé à Tom Cruise en disant qu’ils voulaient faire « Interview [with the Vampire] 2′ mais cette fois Brad veut jouer Lestat », a déclaré Clooney.

Il a continué : « Je l’ai envoyé à Meryl Streep avec une boîte de CD pour le dialecte. [coaching]. Et j’ai dit : « Ce type m’a aidé avec mon accent dans « Troy », je pense qu’il pourrait vraiment t’aider. » Streep est, bien sûr, une multiple lauréate d’un Oscar, connue pour son talent dans les dialectes et les accents, ce qui rend la farce assez intelligente, comme Clooney l’a expliqué en rigolant.

Kimmel a déclaré que Pitt lui avait dit que Cruise l’avait en fait appelé après avoir reçu la lettre, lui disant que jouer Lestat, le personnage de Cruise dans le film de 1994, était acceptable.

Ce n’est pas le crime parfait, comme l’a admis Clooney : « Il y a généralement une hypothèse en ce qui me concerne, oui, généralement ils le découvrent d’une manière ou d’une autre. »

Clooney est célèbre depuis des années pour ses farces à Hollywood et sait que cela tient tout le monde en haleine.

« Une fois que vous avez fait des choses vraiment ignobles et qui durent longtemps, c’est comme avoir des armes nucléaires. Tout le monde est tellement terrifié », a-t-il déclaré à Kimmel.

Il a ajouté que la star de « Only Murders in the Building », Richard Kind, avait dit à Clooney qu’une émission de farces voulait essayer de l’avoir et avait demandé à Kind et à tous ses amis, et ils avaient catégoriquement refusé de participer, connaissant la réputation de Clooney.

« Ils ont appelé tous mes amis et ils ont dit : ‘Non ! Il pourrait mettre un cadavre dans mon appartement’ », a plaisanté l’acteur oscarisé.