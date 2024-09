George Clooney a fait de doux commentaires sur Amal à The Albies

Si vous recherchez un couple hollywoodien toujours follement amoureux l’un de l’autre après plusieurs années, voire plusieurs décennies ensemble, ne cherchez pas plus loin que George et Amal Clooney.

Le couple a assisté à The Albies de la Clooney Foundation for Justice (l’organisation qu’ils ont fondée en 2016) le 26 septembre, et George n’a pas pu s’empêcher de se réjouir d’Amal pendant l’événement.

« Je soutiendrais tout ce dans quoi ma femme est impliquée », a-t-il déclaré. Personnes lorsqu’on lui demande ce que signifie avoir le soutien d’Amal. « Elle est toujours du bon côté de l’histoire, et je suis toujours très fier d’être dans la même pièce avec elle quoi qu’il arrive. C’est un événement où nous pouvons concentrer toute l’attention sur les gens qui n’en ont pas assez. attention. »

Amal avait des choses tout aussi douces à dire à propos de son mari et a déclaré au média : « C’est un formidable défenseur, et cela signifie tellement pour moi de pouvoir faire ce travail ensemble et pour lui d’aider à donner vie à certaines des histoires. que nous racontons ce soir.

George n’a pas pu s’empêcher de faire une blague à ses dépens en entendant les commentaires de sa femme, et a dit en plaisantant au journaliste : « Je lui donne de l’argent en ce moment, vous ne pouvez pas le voir, juste derrière son dos. »

Avant de se rendre à l’intérieur de la salle, les Clooney ont posé ensemble pour des photos sur le tapis rouge et étaient parfaitement habillés pour une cravate noire : Amal portait une robe Versace en velours noir moulante avec des bijoux minimes et une lèvre rouge vif, tandis que George avait l’air pimpant dans un smoking noir. porté avec un noeud papillon. Les époux n’ont pas pu s’empêcher d’afficher de grands sourires devant les caméras.

Getty



Getty



La présence du couple à The Albies intervient juste un jour avant leur 10e anniversaire. George a déclaré au média: « Je l’emmène quelque part ce soir, mais elle ne sait pas où. »