George Clarke est parti dans un silence stupéfait lors de la “plus grande transformation jamais réalisée” d’un bateau pourri sur Amazing Spaces

GEORGE Clarke est resté dans un silence stupéfait après avoir dit aux fans qu’il avait vu la “plus grande transformation de tous les temps” de la série.

L’animateur de Channel 4 s’est rendu à la rencontre du charpentier Matthew, 43 ans, qui avait acheté un vieux bateau pourri pour le transformer.

CANAL 4

George a été choqué par le bateau fini[/caption] CANAL 4

Il avait été laissé totalement pourri avant d’être transformé[/caption]

George, 48 ans, a été choqué après avoir vu l’état de l’ancien bateau, qui semblait irréparable.

Le petit pionnier de l’espace, qui anime le spectacle depuis une décennie, s’est rendu à la rencontre de Matthew pour voir la structure.

Matthew avait acheté le bateau de 40 pieds dans l’espoir de le rénover en une maison utilisable – malgré la pourriture et la gauche cassée.

“Il allait être démoli et je voulais le sauver”, a-t-il déclaré à propos du bateau en bois, construit en 1969, qui était “éventré”.

Alors que George doutait que Matthew puisse transformer le navire, il a été totalement abasourdi par les changements.

Il est retourné au bateau six mois plus tard pour voir les progrès – et a été choqué par l’incroyable transformation.

Le bateau avait été transformé en une superbe propriété d’une chambre, comprenant une cuisine et un salon.

Laissé bouche bée, George a dit à Matthew que le bateau était la “plus grande transformation” qu’il ait jamais vue dans l’émission.

“C’est l’une des plus grandes transformations que j’ai jamais vues, c’est époustouflant”, a déclaré George en regardant le bateau.

“Oh, Matthew, je suis à court de mots,” continua-t-il. « Je vais te dire, c’est très rare que je sois complètement à court de mots.

“C’est stupéfiant, c’est l’un des plus beaux projets Amazing Spaces que j’aie jamais vus.

“Vous pourriez même avoir le plus grand espace incroyable de tous les temps. Chaque direction dans laquelle vous regardez, c’est époustouflant.

Les téléspectateurs à la maison ont accepté et se sont rendus sur Twitter pour se réjouir de la construction, disant qu’ils étaient “intimidés” par son métier.

“Wow, c’est superbe. Quel projet époustouflant, quel endroit glorieux où séjourner », a écrit un fan.

Un autre a ajouté : “Je suis impressionné par les compétences et l’engagement de ce type”, tandis qu’un troisième a ajouté : “Ce bateau est magnifique, quelle transformation.”

Cela vient après que les fans d’Amazing Spaces aient été choqués par la dernière série, qui montrait une maison de lac “flottante”.

Haddon Lake House appartient à la paysagiste Phillippa Lambert et au spécialiste de la conception graphique et de l’illustration architecturale Steve Lambert.

La superbe propriété est située sur deux acres de bois dans le parc d’Old Park.

En 2002, le couple a obtenu la permission de créer leur maison de rêve d’inspiration japonaise, et elle a été construite quatre ans plus tard.

Il dispose d’une cheminée unique, d’un balcon qui surplombe la magnifique forêt et d’une pierre frappante.

Amazing Spaces de George Clarke est diffusé sur Channel 4

CANAL 4

Le bateau a été transformé en un espace habitable[/caption] CANAL 4

Matthew a laissé George sans voix avec le résultat[/caption]