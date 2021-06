George Boy, Monkey et TikTok Sensation, décèdent après une visite chez le vétérinaire pour un examen dentaire

Internet pleure la mort tragique de l’utilisateur de singe préféré de TikTok, décédé le 7 juin. Le singe de 12 ans nommé George Boy comptait plus de 17 millions d’abonnés sur TikTok, tandis que sa page Instagram était suivie par 5,17 utilisateurs lakh. Confirmant la nouvelle dévastatrice pour les partisans de George, ses propriétaires ont partagé une vidéo donnant les détails de sa mort. Révélant la raison du décès de George, le propriétaire a déclaré qu’il était décédé des suites d’une complication d’anesthésie après sa récente visite chez un vétérinaire pour un examen dentaire. Sa santé s’est détériorée et il y a finalement succombé le 7 juin.

Partageant leur hommage pour leur singe de compagnie décédé, les propriétaires ont déclaré que même si George est parti physiquement, son esprit et son amour vivront toujours.

Voici le poste :

Réagissant à la nouvelle tragique, les partisans de George se sont souvenus de lui et ont prié pour sa paix dans la mort. Partageant son message pour George, l’acteur américain Zak Bagans a écrit: « George, vous aviez le pouvoir de rendre tout le monde heureux et de rire quand ils étaient à terre. Une si petite âme aimante. Mes pensées en particulier à sa famille immédiate. Une si triste nouvelle. Je ne peux pas le croire. »

De nombreux autres utilisateurs ont également partagé leurs émotions pour George.

George a conquis le cœur des utilisateurs en ligne avec ses vidéos espiègles mais mignonnes. George était connu comme le singe qui déchire les paquets ouverts des fans. Une grande partie de son contenu populaire incluait l’ouverture de tous les cadeaux et courriers de fans qu’il avait reçus. Ses fans lui envoyaient souvent des cadeaux comprenant des collations, des œuvres d’art, des autocollants et des jouets.

Il est venu pour la première fois vivre avec son couple de propriétaires il y a environ 10 ans en tant qu’animal d’assistance pour leur mère qui souffrait d’un trouble nerveux très douloureux appelé SDRC. Plus tard, il a commencé à vivre avec le couple texan comme animal de compagnie et ils documentaient souvent sa vie et partageaient des vidéos en ligne. Avec le temps, George est devenu très populaire sur les plateformes de partage de vidéos et était une célébrité Internet recherchée.

