George Boughey a de grands espoirs que le duo de Deauville ne puisse pas les séparer | Nouvelles de course

George Boughey est confiant dans les performances remarquables d’Oscula et d’Hellomydarlin dans le Prix Six Perfections de Deauville – mais ne peut pas prédire laquelle de ses deux pouliches l’emportera.

Les juvéniles de Boughey appartiennent à une division de Nick Bradley Racing – tout comme Mystery Angel, qui fait également partie de l’équipe de mardi du chantier en France dans un deuxième groupe trois sur une carte élégante, le Prix de Psyché.

Le formateur de Newmarket s’attend à ce qu’ils fassent tous face à des degrés divers aux prévisions de conditions bonnes à douces, s’étant avérés adaptables sur ce point à ce jour.

Oscula était nettement supérieur à Hellomydarlin lorsqu’ils étaient respectivement troisième et 12e des Albany Stakes à Royal Ascot.

Mais il n’y a que 2 livres entre eux sur les cotes officielles, et Boughey corrobore qu’ils ont été égaux sur ses galops alors qu’ils se préparent à affronter un terrain contenant un autre challenger britannique – Simon et Ed Crisford’s Daneh – et un contingent à domicile dirigé par Zellie, vainqueur invaincu du parcours et de la distance d’André Fabre.

Oscula, gagnante des Woodcote Stakes à Epsom en juin, a suivi son effort à Royal Ascot avec une très respectable quatrième place dans le Groupe Two Duchess of Cambridge Stakes.

Boughey a déclaré: « Le terrain était trop rapide pour elle à Newmarket la dernière fois. Il semble qu’il y ait un peu de facilité cette fois-ci, ce qui devrait lui convenir.

« Elle a terminé troisième à Albany en lourd, puis le sol était très mou le jour d’Oaks lorsqu’elle a remporté le Woodcote.

« Elle est classée 100, y va en bonne forme, donc je pense qu’elle a de bonnes chances. »

Les deux pouliches progressent légèrement en voyage, ayant couru exclusivement sur six stades jusqu’à présent.

Boughey a ajouté : « Hellomydarlin monte à sept, après sa troisième dans le Prix Robert Papin.

« Les rapports de Jockey et tout ce que j’ai vu ont toujours suggéré qu’elle en obtiendrait sept.

« C’est une grosse pouliche forte et elle y va aussi avec une chance décente.

« La forme de la jeune fille d’Hellomydarlin a en fait reçu un énorme coup de pouce l’autre jour, avec Ismael Mohammed (Zain Claudette) remportant un groupe trois.

« Cela n’a pas fonctionné pour elle à Ascot. Nous voulions qu’elle vienne se ranger à côté, et elle ne s’est jamais relevée pour participer à la course, et le sol était beaucoup trop mou pour elle.

« Je pense que vous pouvez mettre une ligne complète à travers cela. »

Elle a couru deux fois avec crédit depuis, notamment dans le Groupe 2 Robert Papin à Chantilly la dernière fois.

« Sa forme à Pontefract était plutôt bonne, puis elle l’a soutenue lorsqu’elle est allée en France l’autre jour », a déclaré Boughey.

« Donc personnellement, je ne pouvais pas les séparer. Ils ont travaillé ensemble l’autre jour, et ils ont travaillé aussi bien les uns que les autres.

« Évidemment, l’un battra l’autre – mais où ils finiront, je ne suis pas sûr. »

Le co-entraîneur Ed Crisford admet que Daneh – une fille magnifiquement élevée de la jument double gagnante du groupe 1 Rizeena – fait face à une mission de test après seulement son impressionnant premier succès par tous les temps au cours de ce voyage en juin.

Il a déclaré : « Elle a très bien gagné à Kempton, et nous avons pensé qu’elle méritait une chance dans une course à enjeux.

« Elle est évidemment très bien élevée aussi, une race natale de Sheikh Rashid (Dalmook Al Maktoum).

« Nous allions la faire courir dans une course de Listed à Sandown l’autre jour. Mais c’était un terrain très ferme, et elle ne le voudrait pas.

« Donc, le terrain semble approprié. Cela a toujours l’air d’être une affaire très percutante – mais elle est en bonne forme, et je pense qu’elle est revenue depuis sa première manche, nous nous attendons donc à une bonne course de sa part.

« Je pense qu’elle mérite de participer à une course à enjeux, alors nous verrons comment elle s’en sort et où nous en sommes. »

Boughey, quant à lui, espère que son très constant finaliste des Oaks, Mystery Angel, pourra remporter un succès mérité dans le Groupe 3 plus tard sur la carte.

« Elle a hissé le drapeau cette année pour nous », a-t-il déclaré.

« Elle a bien remporté le Pretty Polly (à Newmarket en mai) sur un terrain décent. Elle n’a pas couru à nouveau dessus, et elle n’y avait jamais couru auparavant, et j’ai toujours pensé qu’elle serait meilleure sur meilleur terrain.

« Si c’était seulement bon à doux, ce serait bien.

« Il semble que partout où elle va, la pluie la suit. Elle est en très bonne forme – elle a été occupée, mais elle prend incroyablement bien sa course. »

Mystery Angel tombe à 10 stades, après avoir raté une éventuelle alternative du groupe deux à un mile six samedi à Goodwood.

« Elle n’est pas élevée pour faire un mile et quart, un mile et demi – mais je pense que parce qu’elle est tellement détendue qu’elle est capable de le faire », a déclaré Boughey.

« Elle était dans le Lillie Langtry, mais je ne voyais aucune raison d’affronter le cheval de David Menuisier (Wonderful Tonight) sur un terrain meuble.

« Je pense qu’elle est assez polyvalente en termes de voyage. Nous chercherons probablement à l’utiliser beaucoup et à monter sur le devant. James Doyle saura qu’elle reste bien à un mile et demi, et (peut) être assez positif sur sa.

« C’était comme si elle méritait une victoire sur la Listed, et elle l’a eu, donc si nous pouvons faire un pas de mieux, ce serait génial. »

Parmi ses sept adversaires, la challenger irlandaise The Blue Brilliant, qui monte en classe à la recherche de son triplé pour Jessica Harrington.