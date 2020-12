George Blake, un agent double britannique notoire qui a trahi des secrets de la guerre froide et des espions occidentaux à l’Union soviétique dans les années 1950 et, après avoir été attrapé, a organisé une évasion spectaculaire pour vivre sa vie de colonel du KGB à Moscou, est décédé. Il avait 98 ans. Le Kremlin a confirmé sa mort samedi mais n’a fourni aucun autre détail. «Le colonel Blake était un brillant professionnel d’un genre et d’un courage particuliers», a déclaré le président russe Vladimir V. Poutine dans un communiqué. «Au cours de ses années de service difficile et intense, il a apporté une contribution vraiment inestimable pour assurer la parité stratégique et préserver la paix sur la planète. Comme les taupes Kim Philby, Guy Burgess et Donald Maclean, éduqués à Cambridge, M. Blake est devenu un marxiste dévoué, désillusionné par l’Occident, et un haut officier du renseignement britannique alors qu’il travaillait secrètement pour les Soviétiques. Sa vie clandestine avait duré moins d’une décennie, mais a coûté la vie à de nombreux agents et détruit des opérations britanniques et américaines vitales en Europe. Contrairement à la clique de Cambridge, qui a fait défection lorsque les autorités se sont rapprochées, M. Blake a été arrêté en 1961, jugé en secret et condamné à 42 ans de prison. Cinq ans plus tard, avec une aide intérieure et extérieure, il s’est échappé de la prison de Wormwood Scrubs à Londres et s’est enfui à Moscou. Il a laissé une femme, trois enfants et un tollé à propos de son escapade, les lambeaux d’une affaire qui résumait les intrigues d’une ère nucléaire périlleuse, avec des points chauds en Corée et en Allemagne, où Blake a servi.

S’installant dans une nouvelle vie à Moscou en 1966, M. Blake a pris l’identité du colonel Georgiy Ivanovich Bleyk et a reçu l’Ordre de Lénine et a reçu une pension et un appartement. Il a divorcé de sa femme, s’est remarié et a eu un fils et un petit-fils, a aidé à former des agents soviétiques et en 2007, à son 85e anniversaire, il a reçu l’Ordre de l’amitié du président Poutine. Il a écrit une autobiographie, «No Other Choice» (1990), et un mémoire, «Transparent Walls» (2006). Dans une interview accordée à NBC News en 1991, il a exprimé ses regrets pour la mort d’agents qu’il avait dénoncés, mais pas pour son espionnage. Il a nié être un traître, insistant sur le fait qu’il ne s’était jamais considéré comme britannique, bien qu’il soit le fils d’un sujet naturalisé. «Pour trahir, il faut d’abord appartenir», a-t-il dit plus tard. «Je n’ai jamais appartenu.»

En effet, M. Blake était un cosmopolite multilingue pour qui l’intrigue internationale était un mode de vie. Alors que Philby, Burgess et Maclean sont devenus des marxistes théoriques dans les années 1930 après avoir rejoint les Apostles, une société de débats secrets à Cambridge, M. Blake est devenu un communiste engagé après avoir vu la guerre en Europe et en Asie et en tant qu’agent britannique. Il est né George Behar à Rotterdam le 11 novembre 1922. Sa mère était une protestante hollandaise; son père, Albert, était un juif espagnol né en Turquie qui a combattu l’Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale et a été blessé, cité pour bravoure et ayant reçu la citoyenneté britannique. Il s’est installé aux Pays-Bas en tant qu’homme d’affaires.

À la mort de son père en 1934, George est allé au Caire pour vivre avec des parents, dont un cousin, Henri Curiel, qui est devenu un dirigeant communiste égyptien. Il était en visite aux Pays-Bas lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939. Sa mère et ses deux sœurs se sont échappées en Angleterre, mais il a rejoint la résistance néerlandaise, diffusant des messages et recueillant des renseignements pendant deux ans. En retraite en Grande-Bretagne, il a changé son nom de famille en Blake, a rejoint la Royal Navy, s’est entraîné aux sous-marins et a été recruté par le Secret Intelligence Service britannique en temps de guerre en tant qu’agent novice. Parlant couramment le néerlandais, l’allemand, l’arabe et l’hébreu ainsi que l’anglais, il a traduit des documents allemands et interrogé des prisonniers allemands. Après la guerre, il a étudié le russe à Cambridge – à ce moment-là, Philby, Burgess et Maclean avaient obtenu leur diplôme dans les métiers d’espionnage – et son professeur, originaire de Saint-Pétersbourg pré-révolutionnaire, lui a inspiré un amour de la langue et de la culture russes, une étape dans sa conversion. Il a ensuite été envoyé en Allemagne pour construire un réseau d’espions britanniques à Berlin et à Hambourg. Utilisant la couverture d’un attaché naval, il recruta des dizaines d’agents. Juste avant le début de la guerre de Corée en 1950, M. Blake a été envoyé à Séoul, la capitale de la Corée du Sud, sous couvert diplomatique pour organiser un autre réseau d’espionnage. Mais il a été capturé par l’invasion des forces nord-coréennes. Détenu pendant trois ans en Corée du Nord, il a été soumis à un endoctrinement communiste. Il a nié plus tard que cela avait influencé sa conversion, insistant sur le fait que le bombardement américain de la Corée du Nord avait été le facteur principal. « Le bombardement incessant de petits villages coréens par d’énormes forteresses volantes américaines » tuant « des femmes, des enfants et des personnes âgées » l’a horrifié, a-t-il dit. «Cela m’a fait honte», a-t-il ajouté. «Je sentais que j’étais engagé du mauvais côté.» M. Blake a déclaré qu’il avait rencontré un officier du KGB en Corée du Nord, avait accepté de devenir un agent soviétique et avait immédiatement commencé à divulguer des secrets. Il ne voulait pas de salaire et pour éviter tout soupçon, il a insisté pour ne pas avoir de privilèges et a été libéré avec d’autres diplomates captifs. À la fin de la guerre de Corée en 1953, il a été rapatrié en Grande-Bretagne et reçu comme un héros national.