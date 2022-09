George Baggs, 19 ans, de Gogglebox, révèle qu’il est vierge alors qu’il supplie Andrew et Tasha de Love Island pour obtenir des conseils

La star de GOGGLEBOX, George Baggs, 19 ans, a révélé qu’il était vierge et a demandé conseil aux stars de Love Island, Tasha Ghouri et Andrew Le Page.

Les téléspectateurs de l’émission à succès ont adoré faire connaissance avec George et sa famille dans l’émission à succès, et George vit avec Terry, 58 ans, Lisa, 52 ans et Joe, 25 ans, dans une incroyable maison d’Essex.

La star de Gogglebox, George, 19 ans, a révélé qu’il était toujours vierge et a demandé conseil à Andrew et Tasha[/caption]

Tasha a suggéré qu’il devrait prendre son temps[/caption]

La famille Baggs est devenue célèbre dans l’émission à succès Gogglebox[/caption]

Dans le podcast Not My Bagg de George et son frère Joe avec les stars de Love Island, il a fait la révélation.

Le jeune de 19 ans a partagé: “Bon, alors les gars, j’ai besoin de conseils pour quelque chose. La plupart des gens sauront probablement encore que je suis toujours vierge.

Andrew et Tasha ont révélé qu’ils ne savaient pas, car la star a demandé des conseils.

“Y a-t-il quelque chose? Aidez-moi, s’il vous plaît! Avez-vous des chiffres ? » a ajouté Georges.

Andrew a demandé à la star ce qui n’allait pas pour lui, et il a admis que lui et son frère finissaient toujours par aller dans des bars gays, et a partagé qu’il finissait toujours par être “trop ​​abattu”.

Tasha a demandé à la star de Gogglebox s’il avait essayé des applications de rencontres, et il a admis qu’il les utilisait.

Il a partagé: “Je me suis inscrit pour Raya”, et son frère a dit qu’il l’avait installé sur Hinge.

George a admis qu’il attendait la bonne personne, mais qu’il était «indécis» quant à savoir s’il le voulait ou simplement «le faire».

Tasha a dit qu’elle pensait que perdre sa virginité était une “grande chose” alors qu’Andrew taquinait “faites-le”.

George a admis qu’il “ne sait pas où il se trompe”, alors qu’Andrew a suggéré de manière ludique qu’ils sortent ensemble pour qu’il puisse “prendre des notes” sur les points où il pourrait s’améliorer.

George de Gogglebox a conclu le chat en disant: "Tasha, tu as sûrement des potes?" mais Tasha se taisait.





La famille Baggs a été forcée de sauter une série parce qu’il “n’y avait pas assez de caméras pour tout le monde”, avant de finalement dire au revoir pour de bon en mai 2022.

Plus tôt cette année, Lisa s’est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer qu’elle et sa progéniture avaient décidé de ne pas participer à la course 2020 de l’émission en raison de Covid – et a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas été abandonnés.

Joe a soutenu sa mère pour son propre compte en disant: «Frustrant de régler cela, mais nous n’avons pas été abandonnés. En raison du confinement, il n’y a pas assez de caméras pour faire le tour de l’ensemble du casting, et nous avons donc décidé en famille de retirer une série”.

“Bien sûr, il y a eu des critiques à notre sujet, les producteurs ont dit que cela arrivait à toutes les nouvelles familles, donc ce n’est pas rare et ce n’est pas une raison pour laquelle les gens sont coupés de la série”, a-t-il ajouté.

Instagram

George a admis qu’il finit par se faire “trop ​​abattu”[/caption]