George Alvarez: Tout ce que nous savons sur le conducteur de l’accident de Brownsville qui a tué 8 migrants

La police de Brownsville, au Texas, a identifié le conducteur qui a écrasé son SUV dans un groupe de personnes attendant un bus devant un centre de migrants, tuant huit personnes et en blessant gravement 10 autres.

Depuis le naufrage, la police et le FBI ont enquêté sur la cause de l’accident, y compris si l’incident était intentionnel ou non.

Le gouvernement vénézuélien, notant que plusieurs des victimes étaient des migrants du pays, a appelé à une enquête approfondie sur les motivations du conducteur.

Voici tout ce que nous savons sur le pilote de Brownsville :

George Alvarez

Lundi, le chef de la police de Brownsville, Felix Sauceda a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a révélé que le conducteur avait été identifié comme étant George Alvarez, 34 ans.

M. Alvarez aurait tenté de fuir les lieux de l’incident après avoir heurté les victimes et fait rouler sa jeep.

Des passants auraient arrêté M. Alvarez et l’auraient maintenu en détention jusqu’à l’arrivée de la police. Il a ensuite été placé en garde à vue puis dans un hôpital de la région pour y être soigné pour les blessures qu’il a subies lors de l’épave.

La police a déclaré que M. Alvarez était « très peu coopératif » avec eux lors de leur enquête initiale.

M. Sauceda a déclaré que des rapports de toxicologie étaient en attente.

Le conducteur a depuis été inculpé de huit chefs d’homicide involontaire coupable et de 10 chefs de voies de fait graves avec une arme mortelle.

Antécédents criminels

Toujours lors de la conférence de presse, le chef de la police a noté lundi que M. Alvarez avait de longs antécédents criminels.

Ses accusations antérieures comprennent de nombreuses accusations d’agression, une accusation de voies de fait graves et des accusations supplémentaires pour cambriolage, vol, conduite avec facultés affaiblies et résistance à l’arrestation. Il est actuellement détenu sur une obligation de 3,6 millions de dollars, selon CNN.

George Alvarez est vu dans sa photo après un accident mortel devant un refuge pour migrants à Brownsville, Texas (Département de police de Brownsville)

Accident

Vers 8 h 29, la police a commencé à recevoir des appels d’urgence décrivant un violent accident de voiture dans lequel de nombreuses personnes ont été heurtées par un Range Rover gris.

L’accident s’est produit près du centre Ozanam, un centre de ressources pour migrants.

M. Sauceda a déclaré lors de la conférence de presse de lundi que le SUV avait brûlé un feu rouge, perdu le contrôle et s’était renversé sur le côté. Des séquences vidéo de l’incident semblent montrer que le véhicule heurte les victimes avant de se renverser sur le côté.

Motif

M. Sauceda a déclaré que le véhicule avait « perdu le contrôle » avant de toucher les victimes, mais a noté que les forces de l’ordre n’avaient pas exclu la possibilité que l’incident soit délibéré.

La police a déclaré qu’elle enquêtait sur les allégations selon lesquelles le conducteur lançait des invectives sur les migrants avant l’accident, selon le New York Times.

Le FBI s’est joint à l’enquête et enquête actuellement pour savoir si l’accident était intentionnel ou non. Ils n’ont tiré aucune conclusion dans ce domaine d’enquête.

Le directeur du refuge pour migrants, Victor Maldonado, a déclaré à la filiale de CBS KMOV4 que des personnes se seraient approchées des gardes de sécurité du centre et leur auraient dit que l’accident s’était produit à cause de leur installation.

« J’ai eu quelques personnes qui sont venues à la porte et ont dit au garde de sécurité que la raison pour laquelle cela s’était produit était à cause de nous », a-t-il déclaré.

Le refuge a atteint ou dépassé sa capacité – 250 – ces dernières semaines tout en essayant d’aider un afflux de migrants arrivant dans la région. M. Maldonado a noté que de nombreux migrants ne voulaient pas rester à Brownsville, mais a déclaré qu’ils étaient coincés dans la région en raison du manque d’options de transport disponibles via le refuge.