Nous ne savons pas pour vous, mais nous sommes toujours nostalgiques des membres de la distribution d’origine de Geordie Shore.

Alors que les séries ultérieures nous ont apporté des visages mémorables tels que Scott Timlin, Chloe Ferry et Nathan Henry, le premier groupe était certainement tous des personnages à retenir.

Que ce soit les amitiés entre les gars hunky, la fraternité étroite entre les filles Geordie ou la fête bruyante de tous les castings, il y avait toujours quelque chose à apprécier lorsque l’émission a explosé sur nos écrans en 2011 sur MTV.

Cependant, maintenant que la série fait face à son dixième anniversaire, nous devons nous demander ce que sont devenus tous les membres de la distribution.

Voici où se trouvent les acteurs de Geordie Shore.

Charlotte Crosby

Charlotte Crosby, née à Sunderland, est rapidement devenue une favorite des fans sur Geordie Shore et a apporté cette popularité avec elle lorsqu’elle a participé et remporté la série 2013 CelebrityBig Brother.

Charlotte a quitté Geordie Shore après 12 séries de l’émission en juin 2016 et la fin de sa romance avec sa co-star Gaz Beadle.







En 2017, elle est devenue l’animatrice de la nouvelle émission Just Tattoo Of Us sur MTV, qu’elle a présentée avec son petit ami de l’époque, Stephen Bear, suivi de l’ancien élève de Geordie Shore Scotty T en 2018, puis présentateurs invités depuis.

Elle a également présenté sa propre série de télé-réalité The Charlotte Show, qui partageait initialement la vedette de son ancien petit ami, l’ancien de Love Island Joshua Ritchie.

Charlotte est maintenant occupée à rénover sa maison à Houghton-le Spring et à vivre avec son petit ami Liam Beaumont.

Gaz Beadle

Le dames résidentes Gaz était un habitué de Geordie Shore depuis le début jusqu’à sa 15e course, partant en 2017 pour être père.

Il est le partenaire d’Emma McVey et a deux enfants: Chester et Primrose Beadle.







Pendant son temps sur Geordie Shore, il est également apparu dans la série Ex on the Beach, tout en jouant également dans la série MTV Spring Break With Grandad.

Il est revenu pour la série spéciale Geordie OGs en 2019.

Gaz a raconté au Mirror l’année dernière sa relation avec Emma: « Elle est tellement terre-à-terre. Même maintenant, je vais dire ‘Allons à M&S’ et elle dit juste ‘Non, allons juste à Asda’.

« C’est bien d’avoir quelqu’un comme ça parce que d’un autre côté, vous pourriez avoir quelqu’un qui est vraiment prétentieux et matérialiste et elle ne l’est pas, elle est tellement dévouée à ces enfants. »

Greg Lake

Greg Lake était le seul acteur original à apparaître dans une seule série de Geordie Shore, alors qu’a-t-il fait ensuite?

Après avoir abandonné l’émission à la suite de son épisode spécial Magaluf Madness, Greg a gardé un profil relativement bas en dehors des apparitions dans la série de télé-réalité irlandaise Celebrity Salon.







Greg a fréquenté la star de Hollyoaks Jennifer Metcalfe pendant huit ans et ils partagent un fils ensemble, Daye.

Cependant, Jennifer a confirmé sur les réseaux sociaux en août de l’année dernière que le couple s’était séparé.

Elle a posté une note qui disait: « Greg et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable il y a quelques mois. Nous restons amis et nous continuerons tous les deux à être heureux de coparrainer Daye et apprécierions la confidentialité pendant ces périodes. »

Holly Hagan

L’un des membres de la distribution les plus anciens de Geordie Shore, Holly Hagan a peut-être tardé à se réchauffer dans la maison, mais est rapidement devenu un favori des fans.

Après être apparue dans la série et avoir eu des romances avec James Tindale, Scott Timlin et Kyle Christie, Holly a quitté la série en 2016.







Cependant, Holly est revenue en 2018 et est apparue dans trois séries avant de repartir en 2019.

Elle a cependant décidé de revenir pour la série dérivée Geordie OGs.

En dehors de la série, Holly est également apparue dans Car Crash Couples aux côtés de Kyle Christie et dans la série 2018 Five Star Hotel.

Holly est en couple avec le footballeur Jacob Blyth depuis 2017 et ils sont maintenant fiancés.

Elle agit désormais en tant qu’ambassadrice de l’association caritative anti-intimidation Ditch The Label.

Holly a également récemment abordé les difficultés financières auxquelles les stars ont été confrontées au cours des premières années de l’émission.

Elle a déclaré: «Nous avons été très naïfs au départ, travaillant GRATUITEMENT pendant trois saisons, quittant des emplois stables et n’ayant pas de revenus pendant longtemps. Nous sommes en poste depuis 10 ans maintenant que nous connaissons notre valeur et ce dont nous sommes capables.

Quand un fan lui a demandé comment elle s’en sortait sans argent, la beauté aux courbes a partagé: «Nous ne l’avons pas fait. J’ai dû emprunter de l’argent à ma mère qu’elle n’avait pas.

« Ensuite, nous avons tous dû nous asseoir avec MTV pour leur dire à quel point nous luttions (seulement certains d’entre nous, car les compagnons de casting populaires gagnaient des apparitions en club, etc.). Ils ont ensuite décidé de nous payer une petite somme pour aidez-nous à nous en sortir.

MTV a refusé de commenter les affirmations de Holly lorsqu’il a été approché par The Mirror.

James Tindale

Un autre des mecs originaux de la série, James a eu des rencontres passionnées avec des camarades masculins, mais a également trouvé une romance avec Holly.

Cependant, il est finalement devenu connu pour sa relation avec Kate Thorne à l’extérieur de la maison.







James a ensuite quitté la série après dix séries en 2015, mais est rapidement revenu en 2016.

Il a fait un retour plus durable à son retour en 2019 et est resté dans la série depuis.

James est maintenant célibataire et possède sa propre ligne de vêtements God’s Gift et une salle de sport nommée Gym Unique.

Jay Gardner

Le meilleur ami de Gaz, Jay, est apparu dans les trois premières séries de Geordie Shore et était proche de l’acteur Vicky Pattison.

Cependant, il a quitté la série en 2012 pour être avec sa petite amie d’alors Chloé, mais est revenu pour deux séries en 2013 avant de quitter à nouveau.







Jay est revenu, cependant, pour la grande bataille d’anniversaire qui plaira aux fans en 2016.

Il possédait auparavant la boîte de nuit Attico / Verve de Sunderland en 2015 avec son compatriote star de Geordie Ricci Guarnaccio et également la fausse ligne de bronzage Jay’s Tan.

Jay peut toujours être vu sur les réseaux sociaux comme toujours aussi déchiré.

Sophie Kasaei

Amie proche de Charlotte et Holly, Sophie a joué dans sept séries de la série avant un départ brusque.







Après avoir quitté le spectacle, Sophie était organisatrice de fêtes pour Geordie Tours et avait des lignes de vêtements boutique Off The Rails et House of SHB.

Avec Jay, Sophie est revenue pour la bataille d’anniversaire en 2016 et est redevenue membre à temps plein de la distribution en 2019.

Vicky Pattison

Une autre des plus grandes réussites de Geordie Shore, la franc-parler Vicky est apparue dans neuf séries de la série jusqu’à son départ en 2014.

Vicky a admis en 2019 qu’elle avait été arrêtée après s’être disputée avec d’autres femmes dans une boîte de nuit lors d’une conversation franche sur ses expériences de vie.

Vicky a eu des apparitions ultérieures en 2014 et 2015 sur Ex on the Beach, et a également eu sa propre émission Judge Geordie en 2015.







En décembre 2015, Vicky a été couronnée reine de la jungle sur I’m A Celebrity Get Me Out Of Here!

Après cela, Vicky est devenue une panéliste régulière sur Loose Women, a présenté des concerts sur This Morning and I’m a Celebrity: Extra Camp.

Elle a également joué dans Celebrity Hunted, Celebrity Masterchef et Celebrity Coach Trip.

L’année dernière, elle est apparue en tant que présentatrice de segment sur Saturday Night Takeaway de Ant et Dec.

Vicky est maintenant en couple avec l’homme d’affaires d’Essex Ercan Ramadan.

