Geordie Shore dans le chaos avec une nouvelle querelle explosive alors que deux coéquipiers ont une dispute épique

GEORDIE Shore est sur le point d’exploser alors qu’une nouvelle querelle a éclaté entre deux acteurs.

Chloe Ferry, 27 ans, et Bethan Kershaw, 28 ans, se sont à nouveau disputées de manière spectaculaire, malgré leur réconciliation lors du tournage de la dernière série de retrouvailles.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que les anciens copains de sein ne se parlent plus et se sont désabonnés sur les réseaux sociaux.

Un initié a déclaré: “Chloé et Bethan ont toujours eu une relation de haut en bas, mais cette fois, il semble que les choses se soient détériorées pour de bon.

“Ils se disputent depuis des mois, mais ces dernières semaines ont décidé de s’exclure de leur vie.

“Bethan a dit à des amis proches qu’elle avait l’impression que Chloé était vraiment égoïste et qu’elle ne pouvait plus se soucier d’elle.”

Malheureusement pour la paire, ils ont tous deux signé pour la prochaine série de Geordie Shore, ils ne peuvent donc pas s’éviter longtemps.

“Le tournage commence le mois prochain et les choses entre eux sont sûres d’atteindre un point d’ébullition. Ça va être la télé à la dynamite.

“Le seul casse-tête pour les patrons pourrait être s’ils refusent de filmer ensemble, mais les producteurs sont déterminés à les amener à diffuser leurs différences devant la caméra car cela créera un feu d’artifice majeur.”

Bethan et Chloé se sont disputées après le décès du père de Chloé en 2021, Chloé ayant l’impression que Bethan n’était pas là pour elle.

Dans la série de retrouvailles diffusée l’année dernière, le couple a semblé mettre ses différences de côté.

En décembre, Bethan a insisté sur le fait que le couple était “toujours ami” lors d’une conversation avec The Sun, mais que la confiance entre eux devait être reconstruite.

Elle a déclaré: «Nous sommes toujours amis. Nous avons clarifié l’air et des choses comme ça, mais je pense que c’est plus une question de comment ça s’est passé, qu’elle m’ignore complètement et qu’elle n’en parle pas vraiment. Je n’y crois pas. J’ai besoin de démêler la situation, j’ai besoin d’en parler, et pour elle, je pense qu’elle est assez évitante.

“Donc, je pense que dans cet aspect, cela nous a vraiment séparés, parce que j’ai aussi besoin que mes limites soient respectées ainsi que ses limites. C’est donc juste une question difficile.

«Je pense que nous sommes amis, nous avons juste besoin de reconstruire cette confiance. J’ai été vraiment blessé dans la situation, parce que c’était juste beaucoup à gérer. J’ai dû faire beaucoup d’introspection à ce sujet, et je devais en quelque sorte me regarder et me dire: ‘Est-ce que j’étais là pour elle?’

«Je me remettais en question, et tout, mais oui, nous sommes en bons termes. Nous sortons, nous parlons, nous FaceTime, et nous sommes en bons termes. Je pense que nous continuerons à nous voir et nous reviendrons à la normale.

