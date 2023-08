Geôlier : Thalaivar Rajinikanth cherche des bénédictions au temple Hanuman Garhi d’Ayodhya [Watch Video]

Jailer : Après l’énorme succès de son dernier film « Jailer », l’emblématique superstar Rajinikanth a pris le temps d’offrir des prières au célèbre temple Hanuman Garhi à Ayodhya. Le temple, connu pour son importance spirituelle, attire des fidèles de tous horizons.Rajinikanth, une figure bien-aimée de l’industrie cinématographique indienne, est arrivé au temple avec un sentiment de gratitude et d’humilité. Habillé en tenue traditionnelle, il a été chaleureusement accueilli par les autorités du temple et ses compagnons fidèles. En entrant dans les locaux du temple, Rajinikanth s’est immergé dans l’ambiance divine, cherchant les bénédictions de Lord Hanuman. Sa visite a été considérée comme le reflet de sa foi profondément enracinée et de son lien spirituel. Dans l’ensemble, la visite de Rajinikanth au temple Hanuman Garhi à Ayodhya a été un beau mélange de spiritualité et de célébration, laissant un impact durable sur tous ceux qui ont été témoins de ce moment spécial. Regardez la vidéo pour en savoir plus.