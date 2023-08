Geôlier: Rajinikanth rencontre CM Yogi, montre du respect en touchant ses pieds [Watch Video]

Geôlier: La superstar du Sud, Rajinikanth, a rencontré le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, à sa résidence de Lucknow le 19 août. Dans un geste réconfortant, Rajinikanth a touché les pieds de CM Yogi à son arrivée. Megastar Rajinikanth était accompagné de sa femme Latha Rajinikanth. Vêtu de sa tenue simple mais élégante, la présence de Rajinikanth dégageait un mélange unique d’humilité et de célébrité. Le ministre en chef Yogi Adityanath a chaleureusement reçu Rajinikanth et son épouse, reconnaissant l’importance de leur visite pour rapprocher le spectre culturel de l’Inde. Cette réunion n’était pas simplement une convergence de célébrités; c’était un rassemblement d’idéologies, une fusion de génie cinématographique et de leadership politique. Le moment a servi de rappel du pouvoir que le respect mutuel et l’humilité détiennent, en particulier lorsqu’ils sont affichés par des individus qui ont eu un impact significatif sur leurs domaines respectifs. Alors que Rajinikanth et le ministre en chef Yogi Adityanath se sont engagés dans des conversations significatives, leur réunion s’est étendue au-delà des formalités, tissant un récit d’unité et de compréhension culturelle.