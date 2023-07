Geôlier : le scénario et la durée du film de Rajinikanth ont fuité sur les réseaux sociaux

Le prochain film de Rajinikanth Jailer a fait tous les bons bruits. Dirigé par Nelson Dilipkumar, le film devrait sortir sur les grands écrans le 10 août. Les deux premiers titres du film, Kaavaalaa et Hukum font déjà rage dans les meilleurs hit-parades. Maintenant, alors que le film approche de sa sortie, une prétendue rumeur entourant le film s’est répandue sur Internet. Selon divers médias, des captures d’écran font le tour des médias sociaux avec le scénario et l’exécution très attendus de Jailer.

Intrigue et temps d’exécution du geôlier

D’après les captures d’écran, il est révélé que l’intrigue de Jailer tournera autour d’un geôlier de prison, Rajinikanth jouera le rôle principal de Muthuvel Pandian, un puissant gardien de prison dans le film. Lorsqu’un redoutable gang tentera de s’infiltrer dans l’enceinte de la prison, pour libérer son chef, mis derrière les barreaux, ce sera Muthuvel Pandian de Rajinikanth, une force redoutable, qui posera un grand obstacle à la mission illégale du groupe. On s’attend à ce que Rajinikanth nous époustoufle avec sa personnalité dynamique et imprégnée de butin dans Jailer, s’impliquant dans un combat dangereux avec le gang. Les rapports affirment en outre que le film durera près de 2 heures et 30 minutes.

Chansons de geôlier

La musique de Jailer est chantée par le talentueux compositeur Anirudh Ravichander. Il nous a déjà fait danser sur les rythmes de Kaavaalaa, mettant en vedette Tamannaah Bhatia dans un avatar desi captivant. Outre ses mouvements de danse brillants, le look de Tamannaah a été comparé à la sensation de chant Shakira. La deuxième chanson de Jailer, Hukum, s’est également avérée être un ver d’oreille, dépeignant Rajinikanth dans son avatar élégant par excellence.

Lancement de l’audio et de la bande-annonce du geôlier

Selon les médias, le lancement de l’audio et de la bande-annonce de Jailer sera diffusé le 28 juillet au Nehru Indoor Stadium de Chennai. Alors qu’Anirudh Ravichander devrait se produire en direct lors de l’événement, Rajinikanth devrait rencontrer ses fans après un long moment. Outre Rajinikanth, Jailer comprend un ensemble de distribution composé de Tamannaah Bhatia, Shiva Rajkumar, Mohanlal et Ramya Krishnan dans des rôles importants. L’artiste d’action pan-indien sortira en langues tamoule, télougou, kannada, malayalam et hindi.

À propos de Lal Salaam

Rajinikanth a également récemment terminé le tournage de ses parties d’un autre film dramatique Lal Salaam, dirigé par sa fille cinéaste Aishwaryaa Rajinikanth. Le premier look de Rajinikanth dans un long manteau, portant des lunettes de soleil et arborant une casquette Nehru rouge a reçu des réponses mitigées. Lal Salaam devrait arriver sur les écrans argentés cette année.