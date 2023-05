Geoffrey Emmanuel traverse la douleur pour terminer sa première course dans le Championnat du Monde FIM JuniorGP

L’Indien Geoffrey Emmanuel, malgré une chute brutale lors de la séance de qualification, a terminé sa première course lors de la première manche du Championnat du Monde FIM JuniorGP sur le célèbre Circuit do Estoril ici.

Geoffrey, 18 ans, né à Chennai, le premier et seul pilote indien du JuniorGP, s’est écrasé dans le tout premier tour lancé de la séance de qualification samedi et n’a pas pu enregistrer de temps.

Cependant, il était toujours autorisé à courir dimanche en raison de ses temps lors des séances d’essais libres, mais a dû partir du fond de la grille de 29 vélos et a finalement terminé 22e.

Geoffrey a pris un très bon début de course. Malgré seulement 35 minutes de temps de piste sur la moto et des blessures d’allaitement, il a bien fait de rester dans le dernier peloton en Moto3.

Après un drapeau rouge en raison de chutes et un redémarrage d’une course raccourcie de cinq tours, il est remonté à la 19e place avant de terminer la course en 22e position avec de bonnes batailles avec les pilotes Moto3 chevronnés.

Plus tôt, lors des essais libres 1, Geoffrey a piloté la moto 2018 jusqu’à l’arrivée du nouveau moteur pour la saison et a été monté sur le nouveau châssis. Cela signifiait qu’il ne pouvait rouler que pendant les 15 dernières minutes de FP2. Sa sortie FP3 a été réduite à 20 minutes de temps de piste en raison des pluies.

La deuxième manche du championnat, qui est une épreuve de course de classe junior qui se déroule selon les règlements FIM Moto3 et agit comme une classe nourricière du Championnat du Monde Moto3, se tiendra sur le Circuit do Ricardo Tormo, Valence, Espagne, les 20 et 21 mai.

