Geoffrey Berman s’exprime sur la politisation du ministère de la Justice de Trump

Pendant l’administration Trump, Geoffrey Berman était le procureur américain du district sud de New York (SDNY) jusqu’à ce qu’il soit brusquement limogé en juin 2020. Il était largement considéré comme l’un des nombreux exemples de Trump et du procureur général Bill Barr essayant de politiser le Département de la justice.

Maintenant, Berman a écrit un livre donnant sa version de ce qui s’est passé dans les coulisses. Benjamin Weiser du New York Times a obtenu une copie de ce livre, Tenir la ligne (qui sera publié le 13 septembre), et dans ce document, Berman révèle de nouveaux détails sur la façon dont les hauts responsables de la justice ont tenté d’orienter le ministère vers les poursuites que Trump voulait – agissant souvent apparemment en réponse directe aux tweets de Trump.

En tant que président, Trump a souvent déclaré publiquement et en privé qu’il voulait que les procureurs licencient ses alliés et s’en prennent à ses ennemis politiques perçus – des meilleurs démocrates comme Hillary Clinton et les Bidens, à ses propres anciens nommés comme John Bolton, aux anciens responsables du FBI comme James Comey et Andrew McCabe.

Ces demandes se sont heurtées à une culture du ministère de la Justice qui prônait l’indépendance vis-à-vis de la Maison Blanche en matière pénale. Les demandes de poursuites de Trump étaient généralement juridiquement douteuses, voire totalement sans fondement, et même bon nombre de ses propres personnes nommées par le DOJ étaient réticentes à les poursuivre. Comme je l’ai écrit en août 2020, il y avait effectivement un barrage empêchant les pressions corrompues ou politiques du président de s’écraser et d’inonder le DOJ – mais, à mesure que le mandat de Trump s’allongeait, ce barrage a commencé à provoquer de plus en plus de fuites.

Berman, dans son récit, faisait partie du barrage. Et selon le Times, son livre fournit de nouveaux détails sur la façon dont il a fait face à des pressions privées pour poursuivre deux cibles de Trump en particulier : l’ancien secrétaire d’État John Kerry et l’ancien avocat de la Maison Blanche d’Obama, Greg Craig. Dans les deux cas, Berman révèle une tendance troublante : une fois qu’il a conclu qu’aucune accusation n’était fondée, les principaux nommés par Trump travaillant sous le procureur général ont simplement réaffecté chaque dossier à un autre bureau du procureur américain dans l’espoir d’un résultat différent.

Trump aurait concocté une enquête sur John Kerry

En mai 2018, le Boston Globe a rapporté que Kerry, qui a quitté ses fonctions publiques à la fin de l’administration Obama, s’était récemment engagé dans “une diplomatie fantôme inhabituelle avec un haut responsable iranien” – en particulier, il avait rencontré l’étranger iranien. ministre pour discuter de l’accord d’Obama sur le nucléaire iranien, dont Trump était sur le point de se retirer.

Trump était furieux à propos de ce rapport, tweetant le 7 mai que c’était « peut-être illégal » pour Kerry. Deux jours plus tard, Berman affirme que les responsables du ministère de la Justice ont confié une enquête sur Kerry au bureau de son procureur américain, selon le Times.

Trump voulait que Kerry soit poursuivi en vertu de la loi Logan, qui interdit aux citoyens privés de mener la politique étrangère américaine. La loi a été utilisée pour la dernière fois en 1852; certains juristes la considèrent désormais comme une « lettre morte » et remettent en cause sa constitutionnalité.

Cependant, lorsque le FBI a enquêté sur les liens des conseillers de Trump avec la Russie, ils ont cherché à savoir si la loi Logan s’appliquerait aux conversations de Michael Flynn avec l’ambassadeur de Russie avant l’entrée en fonction de Trump – bien qu’ils n’aient jamais été sur le point de porter des accusations à ce sujet.

Après un autre tweet de Trump sur la question en avril 2019, Berman écrit que des responsables du ministère de la Justice ont appelé des membres de son équipe et les ont parsemés de questions sur la rapidité de l’enquête Kerry. Quelques mois plus tard, après que Berman ait dit aux supérieurs du DOJ qu’il ne porterait pas plainte dans cette affaire, il a été informé qu’ils enverraient l’affaire à un autre bureau du procureur américain, dans le Maryland (qui n’a pas fini par porter plainte non plus. ).

Le désir de Trump de poursuivre Kerry en vertu de la loi Logan était déjà connu du public. John Bolton a écrit dans ses mémoires que Trump était «obsédé» par cela, le mentionnant «réunion après réunion dans l’Ovale» à Barr «ou à quiconque l’écoutait». Mais on ne savait pas que le Département avait en fait enquêté sur Kerry ou réaffecté l’affaire à un bureau séparé.

La politique planait sur l’inculpation de Greg Craig

L’affaire contre Greg Craig – un avocat de la Maison Blanche dans l’administration Obama – n’est pas née dans l’esprit de Donald Trump, mais plutôt avec l’avocat spécial Robert Mueller.

Dans le cadre de son enquête sur l’ingérence russe dans les élections de 2016, Mueller avait approfondi le travail que le président de campagne de Trump, Paul Manafort, avait fait pour la faction politique ukrainienne pro-russe. Craig, en tant qu’associé du cabinet d’avocats Skadden, avait joué un rôle dans ce travail. (Manafort a conclu un accord dans lequel la société de Craig rédigerait un rapport évaluant une poursuite controversée d’un homme politique ukrainien.)

L’équipe de Mueller a fait valoir que Manafort ne s’était pas correctement enregistré en tant qu’agent étranger, et ils avaient des questions similaires sur Craig et son entreprise, ils ont donc renvoyé une enquête ailleurs au ministère de la Justice.

L’affaire a été envoyée au district sud de New York en mars 2018 et l’équipe de Berman a procédé à une enquête; Skadden finirait par conclure un accord de règlement avec le DOJ. Mais la question restait de savoir si Craig devait faire face à des accusations criminelles.

Selon le Times, Berman écrit dans son livre qu’il a entendu une présentation des avocats de Craig et a conclu que Craig était innocent. Peu de temps après, en septembre 2018, Ed O’Callaghan, un haut responsable de la justice, a appelé l’adjoint de Berman au SDNY. Puisque SDNY venait d’inculper au pénal l’avocat de Trump, Michael Cohen, et un membre du Congrès républicain, Chris Collins, O’Callaghan aurait voulu “égaliser les choses” avec des accusations contre un démocrate avant le jour des élections : Craig. (O’Callaghan a nié au Times avoir fait une telle déclaration.)

Berman a finalement rapporté que son bureau ne facturerait pas Craig. Les hauts responsables du ministère de la Justice ont donc cherché quelqu’un qui le ferait et ont envoyé l’affaire au bureau du procureur américain du district de Columbia. Ce bureau a par la suite inculpé Craig d’un chef d’accusation de fausses déclarations à l’unité de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers du DOJ, mais il a été acquitté au procès et des critiques ont circulé selon lesquelles l’affaire était faible et politisée.

Les révélations de Berman sur ces pressions en coulisses renforcent encore ces critiques. Notamment, il n’est pas clair que Trump lui-même ait jamais manifesté un intérêt particulier pour le cas de Craig, mais selon ce récit, l’un de ses hauts responsables voulait qu’un démocrate soit inculpé et Craig faisait l’affaire.

Dangers pour un second mandat de Trump

Malgré les nombreux efforts de Trump pour plier le ministère de la Justice à ses caprices, les responsables ont résisté à bon nombre de ses demandes. Aucune de ses grandes cibles – Clinton, Kerry, les Bidens, Comey et McCabe – n’a été poursuivie, et le Département ne l’a en grande partie pas aidé dans ses tentatives d’annuler le résultat des élections de 2020.

Mais si Trump devait revenir au pouvoir après 2024, rien ne garantit que la résistance se poursuivra. Il n’aurait plus besoin de se contraindre pour sa réélection, et après le 6 janvier, il est aigri contre les forces de l’establishment républicain traditionnel qu’il croit l’avoir abandonné.

Ainsi, Trump et son équipe pourraient bien devenir plus habiles à identifier et à responsabiliser les vrais loyalistes qui agiraient vraiment dans les intérêts personnels de Trump, défiant la loi ou la tradition. En effet, son récent péril juridique rendra celui-ci d’une importance personnelle primordiale pour lui.

En outre, les alliés de Trump ont récemment lancé un plan visant à purger de nombreux responsables gouvernementaux de carrière, y compris au ministère de la Justice et au FBI, s’il revenait au pouvoir, selon Jonathan Swan d’Axios. Trump a soutenu à plusieurs reprises que le ministère de la Justice avait été politisé contre lui, après quatre ans à essayer de le politiser contre ses ennemis. Il y a donc tout lieu de s’attendre à ce qu’il aille beaucoup plus loin au cours de son deuxième mandat, y compris dans des endroits totalement sans précédent.