Geoff Shreeves quittera Sky Sports après plus de 30 ans de service en tant que journaliste | Nouvelles du football

Geoff Shreeves a annoncé qu’il quittait Sky Sports.

Le journaliste vétéran fait partie intégrante de la couverture de Sky depuis qu’il a rejoint l’organisation en 1992.

Son arrivée à Sky a coïncidé avec l’aube de la Premier League et, avec sa vaste expérience dans le jeu, sa voix est devenue une constante pour les passionnés de football au cours de trois décennies.

La présence de Shreeves sur le terrain et les interviews d’après-match avec les joueurs et les managers les jours de match sont un élément essentiel de la couverture, mais il a maintenant pris la décision de quitter Sky.

En annonçant la nouvelle, Shreeves a déclaré: « Il y a un vieux dicton selon lequel il faut toujours connaître le meilleur moment pour quitter même la plus grande fête.

« Et c’est ce que mes 32 années à Sky ont été – la fête la plus fantastique à laquelle j’aurais pu imaginer assister. Du premier coup de pied de balle dans la couverture en direct de la Premier League aux célébrations du titre de Manchester City la saison dernière – avec beaucoup entre les deux.

« J’ai eu la chance de travailler pour une entreprise révolutionnaire qui a contribué à révolutionner le football. Mais le moment est venu de passer à autre chose.

« Sky a été incroyablement généreux en reconnaissance de mon service et je ne peux pas dire plus de bien de tant de personnes avec qui j’ai travaillé pendant trois décennies. J’ai maintenant l’opportunité de vivre de nouvelles expériences que j’ai hâte d’annoncer dans le futur très proche. »

Le directeur du football de Sky Sports, Gary Hughes, a déclaré: « Geoff fait partie intégrante de l’équipe de football de Sky Sports et le meilleur journaliste de tunnel du secteur, interviewant les plus grands noms des plus grands matchs depuis plus de 30 ans. Geoff part avec nos sincères remerciements et meilleurs vœux pour l’avenir. Comme Sir Alex l’a toujours dit, Bravo, Geoff ! »

Plus à venir…

Ceci est une nouvelle de dernière heure qui est mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

Sky Sports vous apporte des mises à jour en direct au fur et à mesure qu’elles se produisent. Obtenez les dernières nouvelles sportives, des analyses, des interviews exclusives, des rediffusions et des faits saillants.

Sky Sports est votre source de confiance pour les gros titres de l’actualité sportive et les mises à jour en direct. Regardez la couverture en direct de vos sports préférés : Football, F1, Boxe, Cricket, Golf, Tennis, Ligue de rugby, Rugby, NFL, Fléchettes, Netball et obtenez les dernières nouvelles sur les transferts, les résultats, les scores et plus encore.

Visitez skysports.com ou l’application Sky Sports pour tous les les derniers titres de l’actualité sportive. Vous pouvez recevoir notifications push de l’application Sky Sports pour les dernières nouvelles de vos sports préférés et vous pouvez également suivre @SkySportsNews sur Twitter pour obtenir les dernières mises à jour.