Genuine Care Cremation est une merveilleuse ressource pour la communauté – Shaw Local

Si vous avez récemment perdu un membre de votre famille bien-aimé, vous pourriez être appelé à participer aux décisions de disposition et à la planification. Alors que certaines personnes préfèrent un enterrement traditionnel, la crémation devient de plus en plus populaire en raison de la commodité et du moindre coût.

« Chez Genuine Care Cremation, notre mission est de traiter chaque famille comme si c’était la nôtre », a déclaré Ryan Hayducak, propriétaire de la maison funéraire Tezak et de Genuine Care Cremation. « Une fois que vous avez été pris en charge par GCC, vous faites partie de notre famille. Notre force n’est pas seulement d’aider les membres de la communauté pendant l’une des périodes les plus difficiles de leur vie, mais aussi d’être en mesure de fournir des connaissances immédiates, honnêtes et transparentes avec un simple appel téléphonique.

Genuine Care Cremation est une installation familiale qui fournit un «service client haut de gamme» à Will, Grundy, Kendall, Cook et les comtés environnants. « Nous sommes une entreprise à petite échelle, donc nos familles reçoivent des soins directement de moi-même et de mon incroyable équipe de directeurs de funérailles et de spécialistes des crématoires », a ajouté Hayducak. « Nous ne comptons pas sur des sociétés tierces pendant le processus de crémation ; seules nos mains prennent soin de votre bien-aimé.

La maison funéraire Tezak fait partie de la communauté de Joliet depuis 1908, mais le nouveau côté Genuine Care Cremation de l’entreprise a été créé afin que les familles n’aient pas à entrer dans une maison funéraire et à passer par le processus de planification traditionnel. « GCC est situé au Park Place Plaza à Shorewood », a déclaré Hayducak. “Notre crématoire est situé dans l’établissement Tezak Funeral Home, nous pouvons donc offrir aux familles la tranquillité d’esprit en sachant que leur proche n’est jamais transféré dans un autre établissement et qu’il n’y aura jamais de question sur l’endroit où se trouve le membre de votre famille. Nous réduisons également les dépenses en éliminant les frais de déplacement et les frais généraux.

Le personnel de GCC peut aider avec un service commémoratif supplémentaire, une nécrologie, une carte de prière, un registre et des arrangements d’hommage vidéo pour aider à raconter l’histoire d’une vie bien vécue.

