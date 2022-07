“Gentleminions” sur TikTok : pourquoi les gens vont au film “Minions” en costume

Des tonnes d’adolescents se dirigent vers les théâtres habillés à neuf, tous pour voir le dernier film des Minions, Rise of Gru. L’engouement pour les Gentleminions – une tendance de TikTok qui voit les jeunes hommes enfiler des costumes et s’asseoir pour les projections – a fait la une des journaux pour avoir introduit les adolescents dans les projections des Minions et pour avoir incité perturbations dans certains cinémas. Vous avez peut-être repéré la tendance sur les réseaux sociaux ou même croisé la route d’un cinéphile en cravate tout en voyant le film familial en personne. Peu importe ce qui vous amène ici, vous avez probablement des questions.

Minions: The Rise of Gru a fait ses débuts vendredi après retards dus au COVID-19 pandémie. Il avait le meilleure ouverture pour un film d’animation pendant la pandémie, obtenant un total de 125 millions de dollars sur quatre jours pendant le long week-end de vacances. Voici ce qu’il faut savoir sur la tendance Gentleminions, y compris ce qu’elle est, pourquoi les adolescents y participent et la controverse entourant cette bande dédiée de cinéphiles Minions.

Quelle est la tendance Gentleminions ?

Selon vidéos virales TikTok, la tendance Gentleminions consiste à enfiler un joli costume, à se réunir avec des amis prêts à faire de même et à avancer en toute confiance dans une projection de Rise of Gru. Tu as l’air pimpant, après tout.

Cela devient encore plus absurde. Quelques glissé dans des boisseaux de bananestandis que d’autres ont rejoint un cercle de personnes s’incliner devant une mascotte Minion à l’extérieur d’un théâtre. Il est difficile de dire combien de personnes ont participé à la tendance, car les vidéos ne sont pas regroupées sous un seul son ou hashtag TikTok. Beaucoup de vidéos, comme les deux mentionnées ci-dessus, utilisent la chanson Minion riche par le rappeur Yeat. Les TikToks tagués avec #Gentleminions ont totalisé 28 millions de vues.

Il n’est pas tout à fait clair pourquoi les costumes sont le choix ici. La version de 12 ans de Gru qui apparaît dans le film est habillée tout en noir, mais son haut ressemble plus à une veste plus décontractée avec des boutons (aka, pas une veste de costume). La version adulte de Gru porte une veste avec une fermeture éclair. Les minions, comme nous le savons tous, portent des salopettes.

Le 1er juillet, Universal a exprimé son soutien aux Gentleminions craze via Twitter : “À tous ceux qui se présentent à @Minions en costume : nous vous voyons et nous vous aimons”, a écrit le studio.

Une grande partie du public du film lors de son week-end d’ouverture – 34% – avait entre 13 et 17 ans, selon service de vote à la sortie PostTrak. Le Hollywood Reporter, qui a rapporté les statistiques de PostTrak, a déclaré que le dernier film de la franchise, Despicable Me 3, avait 8% en comparaison.

@archie.barber les rues peuvent m’appeler méprisable mais mon argent reste gru 💯 ♬ Minion riche – Yeat

Pourquoi les ados participent-ils à la tendance ?

Certains adolescents participant à la tendance semblent ravis de voir un autre film Minions / Despicable Me après une attente prolongée. (Despicable Me 3 a été créé il y a cinq ans, à l’été 2017). Les utilisateurs ont écrit dans leurs vidéos qu’ils “avaient attendu cinq ans pour cela” et que “l’attente de cinq ans est terminée”.

Un participant Gentleminons Raconté Variété : “Je suis sûr qu’une majorité de personnes de ma génération – parce que nous avons grandi avec les films “Despicable Me” – ont maintenant de la nostalgie et suffisamment d’argent pour le voir par nous-mêmes.”

J’imagine aussi que c’est aussi amusant de participer à un mème et de recruter vos amis pour des manigances innocentes. À son niveau le plus pur, la tendance semble être une excuse pour réunir des amis pour un film. Malheureusement, certains participants semblent avoir emprunté une voie plus perturbatrice.

La tendance Gentleminions a-t-elle causé des problèmes dans les cinémas ?

Les participants de Gentleminions auraient causé des perturbations dans au moins deux théâtres. Selon la BBC, un théâtre de l’île de Guernesey dans la Manche, a annulé les projections du film après que les cinéphiles suivant la tendance aient participé au “vandalisme, jet d’objets et abus du personnel”. Le média a également rapporté qu’un cinéma britannique avait cessé d’admettre “des enfants non accompagnés portant des costumes” aux projections des Minions, et le personnel du cinéma a déclaré que les spectateurs avaient fait du bruit pendant le film.

“Cela a été absolument déchirant”, a déclaré le directeur du théâtre de Guernesey à la BBC. “Nous avons eu des familles qui ne retourneront même pas à l’écran lorsque nous aurons essayé de régler le problème, des familles qui partiront avant même que le film ne commence, et bien sûr les enfants ont pleuré.”

Au cours de mon défilement sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur deux vidéos qui semblaient montrer les participants sautent de haut en bas lors d’une projection et crier fort dans une salle de bain de cinéma.

De quoi parle Rise of Gru ?

D’après Universal, Minions: The Rise of Gru montre comment un Gru de 12 ans a rencontré pour la première fois ses acolytes jaunes excentriques. Lorsque Gru se retrouve dans l’eau chaude après avoir irrité un groupe de super-vilains appelé les Vicious 6, les sbires interviennent pour l’aider.