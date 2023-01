Gentleman clubbable hors du terrain, mortel dessus

La mort de Gianluca Vialli vendredi a privé le football italien d’une figure emblématique de son âge d’or, un avant-centre puissant mais studieux qui a remporté presque tous les honneurs et a été l’une des premières importations étrangères de premier plan de la Premier League anglaise.

Vialli, qui luttait contre le cancer du pancréas depuis 2017 avant de finalement succomber à ce qu’il appelait “un invité indésirable” à l’âge de 58 ans, était l’archétype du “signore” italien, un gentleman bien habillé et qui parlait bien qui prospérait néanmoins dans les ecchymoses. monde du football italien.

Sa brillante carrière en club l’a vu devenir à un moment donné le joueur le plus cher du monde lorsque la Juventus a payé 16,5 millions d’euros à la Sampdoria en 1992 et il a mis fin à sa carrière avec un dernier passage réussi à Chelsea.

Fils d’un millionnaire autodidacte, Vialli a grandi dans un château de 60 chambres dans sa ville natale de Crémone.

Son style animé de jeu vers l’avant démentait son éducation confortable et l’a conduit aux plus hauts sommets au niveau du club.

Pendant la majeure partie des années 1980 et au début des années 1990, il a fait partie d’un partenariat de grève dévastateur à la Sampdoria avec Roberto Mancini, l’un des joueurs italiens les plus naturellement doués de l’époque, qui a porté l’équipe basée à Gênes à des niveaux de succès sans précédent et les a amenés à être surnommées “les jumelles du but”.

En huit ans à la Sampdoria, Vialli a remporté le seul titre de Serie A du club en 1991, la Coupe des vainqueurs de coupe de l’année précédente et trois Coupes d’Italie.

Ils sont également passés à un cheveu de remporter la Coupe d’Europe en 1992, battus de justesse par la “Dream Team” de Barcelone de Johan Cruyff.

– L’appel de Londres –

Vialli a été l’un des premiers joueurs de premier plan à quitter un club en transfert gratuit grâce à la décision Bosman, quittant la Juventus après avoir remporté la Ligue des champions en 1996 pour rejoindre son compatriote ancien star de la Serie A Ruud Gullit à la renaissance de Chelsea.

À l’âge de 31 ans, Vialli faisait partie de la première vague de stars étrangères qui allait bientôt inonder la Premier League et, aux côtés de ses compatriotes Roberto Di Matteo et Gianfranco Zola, a transformé Chelsea en prétendants au trophée et au titre après une longue sécheresse d’argenterie.

“C’était un club qui avait des projets passionnants… même si c’était avant (Roman) Abramovich. Il y avait déjà l’idée au sein du club de gagner le championnat”, a déclaré Vialli en 2016.

« Gullit était là et j’ai eu la chance de vivre à Londres. Vous avez mis tout cela ensemble et je n’aurais pas pu dire non.”

En 1997, il a aidé Chelsea à la FA Cup, le premier grand honneur du club en 26 ans, et l’année suivante a remporté la Coupe de la Ligue et la Coupe des vainqueurs de coupe après avoir succédé en tant que manager de joueurs à Gullit limogé.

Lors de sa dernière campagne en tant que joueur, il a mené Chelsea dans un défi pour le titre qui ne s’est estompé que fin avril et, en 2000, a remporté une deuxième FA Cup avant d’être remplacé par Claudio Ranieri la saison suivante.

Un sort d’humilité à Watford a suivi avant que Vialli ne décide de quitter le jeu pour devenir un expert à la télévision italienne.

“J’ai réalisé qu’il y avait des choses plus amusantes et moins stressantes à faire que d’être entraîneur”, a-t-il déclaré.

« Ensuite, il y avait le fait que je m’étais mariée. Avant cela, j’étais marié au football.”

Cependant, il a conservé une forte affinité avec Chelsea et a vécu à Londres avec sa famille jusqu’à sa mort.

– Le blues de l’Italie –

Il a marqué 16 buts en 59 matches pour l’Italie mais n’a pas réussi à recréer sa forme de club souvent exceptionnelle sur la scène internationale.

À l’apogée de ses pouvoirs, il a échoué lors de la Coupe du monde de 1990 à domicile, mis de côté très tôt pour faire de la place à Roberto Baggio et Toto Schillaci, et sa carrière en Italie ne s’est jamais rétablie.

À un moment donné, il a passé plus de deux ans sans marquer pour l’Italie, et son dernier match pour l’équipe nationale a eu lieu en 1992 alors qu’il était encore dans la fin de la vingtaine, étonnamment au début d’une carrière qui devait encore apporter un autre titre de Serie A et les Champions. Ligue avec la Juve.

Cependant, il est resté une figure populaire et est devenu en 2019 le chef de la délégation italienne, apportant son soutien au vieil ami et entraîneur-chef Mancini.

Son étreinte en larmes avec Mancini sur le terrain de Wembley après que l’Italie a battu l’Angleterre aux tirs au but pour remporter le Championnat d’Europe en 2020 est devenue l’une des images emblématiques d’un triomphe émotionnel.

