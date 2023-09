Gentex ouvre un nouveau pôle technologique au centre-ville de GR

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Gentex Corporation a annoncé lundi l’ouverture d’un pôle technologique au centre-ville de Grand Rapids.

Le nouveau pôle technologique est situé au deuxième étage du 25 Ottawa Avenue SW, près de la rue Fulton W.





Gentex a déclaré que le nouvel espace peut accueillir plus de 100 employés et comprend des postes de travail, des salles de conférence et des espaces communs pour la collaboration et le réseautage. L’objectif principal du nouvel espace est de soutenir, d’attirer et de retenir les talents, selon Gentex.

« Nous sommes ravis de voir une entreprise florissante axée sur la technologie comme Gentex continuer à croître dans la région », a déclaré Randy Thelen, président et chef de la direction de The Right Place, Inc., dans un communiqué de presse. « Cette décision de Gentex s’aligne sur l’objectif de notre région de devenir l’un des principaux pôles technologiques du Midwest. Ce nouvel espace accélérera le développement, la rétention et l’attraction des meilleurs talents technologiques dans l’ouest du Michigan.

C’est la deuxième fois que l’entreprise s’agrandit à Grand Rapids. En février, la société a annoncé l’ouverture d’une usine de production par satellite dans le quartier de Madison Square et emploiera environ 50 personnes une fois pleinement opérationnelle.