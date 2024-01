Gensler, Morphosis, KieranTimberlake, LYNCH EISINGER et Edmonds + Lee sont les derniers employeurs vedettes d’Archinect Jobs | Nouvelles

Dans le point culminant des employeurs de cette semaine d’Archinect Jobs, nous présentons cinq cabinets d’architecture et de design ayant actuellement des ouvertures à New York, Los Angeles/Culver City, Philadelphie, San Francisco, Oakland, San Jose et Vancouver.

Cabinet d’architecture mondial Gensler recrute actuellement des professionnels du design pour des postes dans plusieurs de leurs bureaux de la côte ouest : un architecte – senior et un architecte de projet – sciences – senior à San Francisco ; un architecte – Hôtellerie à Oakland ; un architecte de projet – Architecture – Senior à San Jose ; et un architecte de projet – Aviation – Senior à Vancouver, en Colombie-Britannique. Tous les postes nécessitent un minimum de dix années d’expérience.

Bureau de Gensler à Oakland. Image fournie par Gensler.

Dans la région de Los Angeles, Architectes Morphosis accueille actuellement les candidatures pour ces postes au studio de Culver City de l’entreprise : un fabricant d’atelier possédant une expérience en programmation et en exploitation d’équipements de fabrication numérique, notamment des routeurs CNC, des robots industriels et des imprimantes 3D ; un charpentier intéressé par la menuiserie et la construction de haute qualité ; et un coordonnateur du marketing avec au moins cinq ans d’expérience en marketing et en développement commercial dans un cabinet d’architectes et une compréhension de l’environnement des achats.

Bill & Melinda Gates Hall à l’Université Cornell par Morphosis Architects. Photo : Roland Halbé.

Les demandeurs d’emploi de Philadelphie devraient y regarder de plus près KieranTimberlakeles opportunités actuelles. Ils embauchent un architecte I/designer I avec au moins trois ans d’expérience, notamment Adobe Creative Suite, Revit et Rhino ; et un Architecte II avec 6 à 10 ans d’expérience, une solide expérience technique et une familiarité avec les systèmes de construction complexes.

Centre d’innovation étudiant par KieranTimberlake. Photo : Peter Aaron/OTTO.

Basé à New York LYNCH EISINGER DESIGN Architectes est à la recherche d’un architecte intermédiaire avec 2 à 4 ans d’expérience professionnelle. Le poste nécessite une maîtrise et une expérience concrète de Revit, ainsi que de solides compétences en CAO (AutoCAD ou Vectorworks), Rhino, en graphisme et en présentation.

Bâtiment Herman Miller par les architectes LYNCH EISINGER DESIGN. Photo : Amy Barkow/Photo de Barkow.

Un poste d’architecte/concepteur de projet est disponible sur Edmonds + Lee Architectes à San Francisco. Les candidats retenus ont 3 à 10 ans d’expérience en architecture ou en architecture d’intérieur, une connaissance pratique de Revit, AutoCAD et Adobe Creative Suite, ainsi que d’excellentes compétences en communication verbale et graphique.

188 Octavia par Edmonds + Lee Architects.

